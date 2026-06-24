El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

El dólar presenta una cotización de 17.58 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 24 de junio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.16%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.58 pesos y un mínimo de 17.55 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1,61%, mientras que en el último año acumuló -5,17%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia alcista: 6 jornadas al alza y 4 a la baja, sin estabilidad; tras debilidad inicial y vaivenes intermedios, cerró con un repunte de tres días consecutivos.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.72%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento durante los últimos tres días. Esta alza se debe a factores como la mejora en la confianza del mercado y un incremento en la demanda de divisas.

Este repunte en la cotización sugiere que los inversionistas están optimistas sobre la economía, lo que podría llevar a un mayor fortalecimiento del Dólar en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear los próximos días para evaluar si esta tendencia se mantiene.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.