Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 24 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.419,28 pesos colombianos.

La cotización del Dólar mostró una leve baja semanal (-0.73%) y una caída más pronunciada en el último año (-11.70%), señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.82%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.28%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las dos últimas sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con sesgo bajista: seis caídas y cuatro alzas, sin jornadas planas, con repuntes intermedios pero cierre en dos descensos consecutivos.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este cambio sugiere una creciente confianza en la moneda, lo que podría influir en decisiones de inversión y consumo.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: