<p>Hoy, en el estadio Miami, Colombia se prepara para recibir a Portugal a las 20:30 (hora Argentina) en un duelo que promete ser decisivo por la primera posición del Grupo K en el Mundial.</p><p>Ambas selecciones ya han asegurado su lugar en los 16avos de final, pero el primer puesto sigue siendo un objetivo crucial. Colombia llega a este partido tras conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones, iniciando con un contundente 3-1 ante Uzbekistán, seguido de un triunfo ajustado 1-0 frente a la República Democrática del Congo.</p><p>Por su parte, Portugal tuvo un arranque más tambaleante, comenzando con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. Sin embargo, en su segundo encuentro, demostraron su capacidad ofensiva al aplastar a Uzbekistán con un contundente 5-0, lo que les permitió reponerse rápidamente.</p><p>El árbitro designado para este encuentro es Alireza Faghani, quien será el encargado de impartir justicia.</p><h5>Perspectivas para los 16avos de final</h5><p>El equipo que termine en primer lugar del grupo enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I o J. En cambio, el segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A, mientras que el destino del tercer equipo clasificado dependerá de su posición y los resultados de los demás grupos.</p><h5 style=“margin-top: 20px;”>Horarios para el partido entre Colombia y Portugal según país</h5>Argentina: 20:30 horasColombia y Perú: 18:30 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horasVenezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas.