El dólar blue hoy sábado 27 de junio se ofrece a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta.

El paralelo suma un aumento de $ 85 en el sexto mes del año. Desde que arrancó 2026, no obstante, acumula una baja de $ 15 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 27 de junio cotiza a $ 1445 para la compra y $ 1495 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa ganó durante la ultima semana $ 15 y en lo que va de junio acumula un incremento de $ 65, que casi triplica a los $ 25 que ganó en mayo (cerró ese mes a $ 1430). Además, ya supera por $ 15 al valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1943,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista quedó en $ 1442,10 para la compra y $ 1482 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1800,75.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.180 millones en 97 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.081 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotizó el dólar blue hoy sábado 27 de junio

El dólar blue hoy sábado 27 de junio cerró a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1445 $ 1495 Dólar Blue $ 1495 $ 1515 Dólar Mayorista $ 1442,10 $ 1492 Dólar MEP $ 1497,40 $ 1499 Dólar CCL $ 1543,50 $ 1546,70

A cuánto cotizó el dólar CCL o dólar cable este sábado 27 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 27 de junio se consigue a $ 1543,50 para la compra y $ 1546,70 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 27 de junio

El dólar MEP hoy sábado 27 de junio se ubicó en $ 1497,40 para la compra y $ 1499 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 27 de junio

El dólar oficial hoy sábado 27 de junio cerró a $ 1495 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.440,000 1.490,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.445,000 1.495,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.440,000 1.495,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.450,000 1.500,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.446,000 1.501,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.435,000 1.495,000 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.455,000 1.495,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.450,000 1.500,000 BRUBANK S.A.U. 1.435,000 1.485,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.445,000 1.495,000 BANCO MACRO S.A. 1.440,000 1.500,000 BANCO PIANO S.A. 1.450,000 1.495,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.445,000 1.495,000

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