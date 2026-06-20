En el marco de la segunda fecha del grupo H del Mundial, Uruguay se medirá ante Cabo Verde mañana a las 19:00 (hora Argentina) en el Estadio Miami.

La tensión se palpa en el ambiente, ya que todos los equipos del grupo cuentan con un punto tras sus primeros partidos. Esta jornada será vital para encaminarnos hacia la fase de eliminación directa.

Cabo Verde sorprendió al mundo con su actuación contra España, logrando un empate sin goles en su debut en la Copa del Mundo 2026. Un dato destacado fue que el equipo africano apenas cometió una falta durante todo el partido, mostrando un juego limpio y estratégico.

Por su parte, Uruguay tuvo que esforzarse para igualar su encuentro ante Arabia Saudita, que terminó 1-1. Aunque se encontraron por detrás en el marcador gracias al tanto de Al-Amri, la reacción llegó en el segundo tiempo gracias a Maximiliano Araujo. Su búsqueda incansable del triunfo convirtió al arquero saudí Mohammed Al Owais en uno de los protagonistas del encuentro.

Este será el primer choque entre Uruguay y Cabo Verde, lo que añade un matiz intrigante a este enfrentamiento inédito.

Espen Eskas será el árbitro encargado de dirigir este importante partido.

Formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 se distingue por ser la edición más amplia hasta la fecha, incorporando por primera vez a 48 equipos desde su inicio en Uruguay 1930.

Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los enfrentamientos a eliminación directa.

Próximos partidos

Fecha y rival de Uruguay

Grupo H - Fecha 3: vs España: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cabo Verde

Grupo H - Fecha 3: vs Arabia Saudita: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Horario por países

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile: 18:00 horas