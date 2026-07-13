La gran cita del Mundial 2026 se celebrará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). Este partido promete ser uno de los más emocionantes del torneo, donde Argentina e Inglaterra se enfrentarán nuevamente en una semifinal, recordando la célebre historia de sus encuentros en mundiales anteriores, como la icónica batalla de 1986 que marcó a generaciones.

Ambas selecciones llegan a este crucial partido tras eliminar adversarios complicados en los cuartos de final. Inglaterra, uno de los equipos favoritos, logró una emocionante victoria 2-1 sobre Noruega, un equipo que había sorprendido al vencer a Brasil en la fase previa. Por su parte, la Albiceleste consiguió un sufrido 3-2 ante Suiza, en una etapa que se definió en la prórroga.

El camino de Inglaterra

Inglaterra se prepara para su cuarta aparición en semifinales de la Copa del Mundo, buscando una oportunidad para sumar su segundo título a los 60 años de su única consagración en 1966. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, el equipo inglés ha demostrado su fuerza en el torneo, manteniéndose invicto hasta ahora. Desde la fase de grupos, han conseguido cuatro victorias y un empate, destacándose sus triunfos ante equipos como Croacia (4-2) y México (3-2).

La victoria sobre Noruega no solo les aseguró un lugar en la semifinal, sino que también significó la consecución de su cuarta victoria consecutiva en mundiales, algo que no sucedía desde su victoria en 1966.

El recorrido de Argentina

La selección argentina, por su parte, busca seguir haciendo historia; ya ha alcanzado las semifinales en seis ocasiones, con un título reciente en Qatar 2022. La defensa del título está siendo ejemplar, habiendo ganado todos sus encuentros hasta el momento: 3-0 contra Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 a Jordania.

En las fases eliminatorias, la Scaloneta ha demostrado su capacidad ofensiva, venciendo a Cabo Verde y Egipto por 3-2 en dieciseisavos y octavos, respectivamente. Al mando de Lionel Scaloni, la selección sostiene un impresionante récord de 12 partidos anotando dos o más goles en Copas del Mundo, superando una marca histórica.

Inglaterra vs Argentina: Un Clásico que promete

Este partido por un lugar en la final añadirá un nuevo capítulo a una histórica rivalidad que incluye 15 encuentros entre amistosos y competiciones oficiales. Será el sexto choque en Copas del Mundo entre ambos equipos, y el mundo del fútbol estará atento a cómo se desarrolla este emocionante encuentro.

Resultados previos en el Mundial

Inglaterra

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Argentina

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Horarios de Inglaterra y Argentina según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México), y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas