El próximo lunes 22 de junio, Argentina se medirá ante Austria en el estadio Dallas, en un partido programado para las 14:00 (hora Argentina). Este choque corresponde a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan al encuentro con la moral alta tras haber comenzado el torneo con victorias, lo que las coloca compartiendo el liderato de su grupo. El ganador del encuentro se acercará significativamente a la clasificación para la siguiente fase del campeonato.

Argentina tuvo un debut impresionante, al vencer 3-0 a Argelia, destacando la actuación magistral de Lionel Messi, quien anotó todos los goles del compromiso en una noche especial, ya que fue su partido número 200 con la selección. Este hat-trick también le permitió igualar a Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, solidificando su estatus como una pieza clave en la defensa del título mundial.

Por su parte, Austria ganó su primer partido 3-1 contra Jordania, aunque tuvo que esforzarse más de lo esperado. Con goles de Romano Schmid y un autogol de Yazan Alarab, el equipo europeo tomó la delantera antes de que Ali Olwan lograra descontar para Jordania. Finalmente, un penalti ejecutado por Marko Arnautovic selló la victoria de Das Team, que ahora se enfrenta a un reto considerable al enfrentar a uno de los favoritos para el campeonato.

Históricamente, Argentina y Austria se han enfrentado en dos oportunidades en amistosos, con una notable victoria para los sudamericanos en 1980 (5-1), destacándose un joven Diego Maradona con un hat-trick, y un empate 1-1 en 1990.

El árbitro designado para este crucial encuentro es Amin Mohamed Omar.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial marca un hito, siendo la más extensa de la historia con la participación de 48 selecciones. Este torneo se divide en 12 grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos partidos de Argentina y Austria

Argentina se enfrentará a Jordania el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Austria jugará contra Argelia el mismo día a la misma hora.

Horarios según el país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas