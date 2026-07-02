El emocionante encuentro de la llave 4 del Mundial se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 (hora Argentina).

Con el respaldo de su afición, Estados Unidos buscará continuar su camino en el torneo, mientras que la selección belga intentará confirmar su estatus de favorita y acercarse a su anhelado objetivo: conquistar la Copa del Mundo.

Los norteamericanos, dirigidos por Mauricio Pochettino, llegan tras una importante victoria 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina en 16avos, a pesar de haber jugado con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo. Sin embargo, el equipo sufrirá la ausencia del delantero Folarin Balogun, lo que podría impactar su desempeño en este decisivo encuentro.

Este es un regreso significativo para Estados Unidos a los octavos de final, una fase que han evitado en tres de sus últimas cuatro participaciones (sin considerar el Mundial de Rusia 2018, al que no lograron clasificar). Siendo nuevamente anfitriones del torneo, esperan superar su mejor resultado histórico, que fue un tercer puesto en 1930.

Por su parte, Bélgica, bajo las órdenes de Rudi García, llega con el impulso de una notable remontada en su último partido: levantaron un 0-2 en contra ante Senegal y se clasificaron con un penal decisivo en el último instante de la prórroga. Consolidada como una de las selecciones más fuertes de la última década, Bélgica está decidida a alcanzar los cuartos de final y superar sus marcas en torneos anteriores, donde lograron un tercer puesto en Rusia 2018 y un cuarto en México 1986.

Resultados de Estados Unidos en el Mundial

Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Estados Unidos 2 vs Australia 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Turquía 3 vs Estados Unidos 2 (25 de junio)

Dieciseisavos de Final: Estados Unidos 2 vs Bosnia-Herz. 0 (1 de julio)

Resultados de Bélgica en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

Horario del partido entre Estados Unidos y Bélgica, según el país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas