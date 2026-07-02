El domingo 5 de julio a las 21:00 (hora Argentina), el enfrentamiento entre México e Inglaterra tendrá lugar en el estadio Ciudad de México, en lo que promete ser un choque emocionante en la llave 6 del Mundial.

Para el Tri, este partido surge en un momento de ensueño. Después de haber derrotado con autoridad a Ecuador con un contundente 2-0, México llega invicto y con un rendimiento excepcional: cuatro victorias en igual número de partidos y sin haber recibido goles, lo que subraya su impresionante solidez en el torneo.

La victoria sobre Ecuador no solo resuena por su resultado, sino que marca un hito histórico, ya que México no ganaba un partido de eliminación directa en un Mundial desde 1986. Este año, como anfitrión, el objetivo es dar otro paso y llegar a los cuartos de final, una instancia que solo ha logrado alcanzar en 1970 y 1986.

Inglaterra, por su parte, ha tenido su propio camino hacia esta etapa. Tras una complicada fase de grupos, donde lograron reaccionar a tiempo para superar por 2-1 a la República Democrática del Congo, los Tres Leones están listos para enfrentarse a un rival que conoce sus raíces históricas en la competición. Con cinco apariciones en cuartos de final y un título mundial en 1966, Inglaterra busca reafirmar su legado en el torneo.

Los resultados de México en el Mundial han sido contundentes:

Fase de Grupos y Eliminatorias

México 2 vs Sudáfrica 0 (11 de junio)

México 1 vs Rep. de Corea 0 (18 de junio)

República Checa 0 vs México 3 (24 de junio)

México 2 vs Ecuador 0 (30 de junio)

Inglaterra también ha tenido un camino notable:

Fase de Grupos y Eliminatorias

Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Horarios por país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas