Con una visión estratégica orientada a ampliar la capacidad y calidad del sistema sanitario en el sur del país, Galeno inauguró el Sanatorio de la Trinidad Neuquén, un centro médico de alta complejidad que se posiciona como una nueva referencia para la salud en la Patagonia y fortalece la red prestacional de la compañía en una de las regiones con mayor crecimiento del país.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Neuquén, el establecimiento cuenta con más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles y fue concebido para brindar atención médica integral, combinando infraestructura de vanguardia, innovación tecnológica, eficiencia operativa y un fuerte enfoque en sustentabilidad.

La apertura marca un paso clave para continuar ampliando al acceso a servicios médicos de alta complejidad para los socios de Galeno y para toda la comunidad de Neuquén y la Patagonia, acercando prestaciones médicas de excelencia a la región.

Este proyecto representa una apuesta a mediano y largo plazo, fortaleciendo el acceso a servicios de salud especializados en la Patagonia. El Sanatorio de la Trinidad Neuquén brindará respuestas médicas integrales, con tecnología de última generación y equipos profesionales altamente especializados, para acompañar el crecimiento de la región y mejorar la experiencia de atención de los asociados.

Con una propuesta integral de atención, el sanatorio incorporará progresivamente especialidades como Clínica Médica, Cirugía, Cardiología, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, además de servicios ambulatorios, internación y atención crítica, consolidando una oferta asistencial sólida de alta complejidad.

Capacidad y diseño orientados a la atención de alta complejidad

El edificio fue diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y circulación eficiente, con circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos, optimizando los tiempos de respuesta y la calidad asistencial.

Entre sus principales características se destacan:

Guardia diferenciada para adultos y pediatría.

6 consultorios de atención inmediata.

4 boxes de observación.

2 shock rooms.

14 consultorios externos en distintas especialidades.

Hospital de día.

5 endosuites para adultos y pediatría.

Área quirúrgica con 7 quirófanos, incluyendo espacios exclusivos para partos y cirugías ambulatorias.

2 salas de trabajo de parto.

Servicio de maternidad integral.

Unidades de cuidados intensivos para adultos y pediatría.

Servicio de neonatología con sectores de alta, media y baja complejidad.

120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y cuidados críticos.

La unidad de cuidados intensivos cuenta con 32 habitaciones individuales de alta complejidad para pacientes adultos, mientras que el área pediátrica suma 16 camas de terapia intensiva. El servicio de neonatología dispone de 19 camas preparadas para distintos niveles de complejidad.

Tecnología médica de última generación

El Sanatorio de la Trinidad Neuquén dispone de equipamiento de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad que permite resolver estudios y procedimientos en el mismo establecimiento, reduciendo tiempos y derivaciones.

El área de diagnóstico por imágenes incluye:

2 salas de rayos X.

2 salas de tomografía computada.

2 salas de Ecografía.

Resonancia magnética.

Mamografía.

Endoscopía.

A esto se suma un moderno servicio de hemodinamia equipado con angiógrafo de última generación y un laboratorio automatizado de análisis clínicos conectado mediante un corredor neumático para el traslado de muestras y medicamentos entre las distintas áreas del sanatorio.

Un modelo con foco en sustentabilidad y eficiencia energética

El nuevo centro médico incorpora soluciones tecnológicas innovadoras orientadas a la eficiencia energética y la sustentabilidad, un diferencial poco frecuente en establecimientos sanitarios de esta complejidad.

El edificio integra un sistema de energía solar compuesto por 420 paneles solares capaces de generar energía para acompañar la operación continua del establecimiento, además de sistemas de climatización de alta eficiencia y control centralizado.

En términos constructivos, el proyecto también incorpora aislación térmica y acústica de alta prestación, materiales ignífugos y tecnologías especialmente diseñadas para entornos sanitarios de máxima exigencia.

Una nueva referencia sanitaria para la región

La apertura del Sanatorio de la Trinidad Neuquén representa un salto cualitativo para el sistema sanitario patagónico, ampliando la oferta de prestaciones médicas de alta complejidad y fortaleciendo la infraestructura de salud en Neuquén y su área de influencia.

Con esta inauguración, Galeno reafirma su compromiso con la excelencia médica, la innovación y el desarrollo de una salud más moderna, accesible y preparada para acompañar el crecimiento de una región estratégica para la Argentina. De este modo, pone a disposición de sus socios y de toda la comunidad un centro de referencia diseñado bajo estándares de calidad internacionales.