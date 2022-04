Todos quieren ser presidentes en el país de la inflación indomable

Todos quieren ser presidente, pero todos están preocupados por la Argentina que van a recibir.

Así se puede sintetizar en una frase lo que piensan, o al menos dicen, los posibles candidatos, o al menos la gente de sus entornos más cercanos.

Pero en toda esta puja por presidenciables todavía no asoma ningún candidato del kirchnerismo. Algunos 'asesores' opinan que eso sucede porque la actual vicepresidenta no quiere saber nada más con la política.

Empezó la pelea por 2023 en provincia de Buenos Aires: la interna que 'une' a Juntos y Frente de Todos

El primer error es pensar que Cristina Kirchner va a dejar de hacer política. El segundo error es pensar que el Presidente se define dos años antes de la elección.

En la oposición también hay grieta. Es cierto, pero al no gobernar el país las peleas no definen el día a día de los argentinos. La grieta oficial es lo que empieza a preocupar a la oposición. No sólo porque hay una sensación de no retorno a una normalidad esperable, sino porque la Argentina es un país endeble.

A esto se suma el contexto internacional. El FMI recortó la previsión de crecimiento mundial para 2022 a 3,6% en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, 0,8 puntos porcentuales menos que en la proyección de enero, de acuerdo con su informe recién publicado Perspectivas de la Economía Mundial.

La crisis de Ucrania se desenvuelve mientras la economía global está "en un camino de reparación" pero aún no se ha recuperado completamente de la pandemia de COVID-19, señaló el informe, e indicó que las perspectivas económicas globales se han deteriorado "significativamente" con respecto al pronóstico en enero.

La guerra y la pandemia es obvio que pegan en una economía como la Argentina, dónde la inflación es un tema serio. Es verdad que Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 40 años, pero alguien sensato ¿puede comparar la economía de la Argentina con la del principal país del mundo? Claramente no.

Los problemas económicos de arrastre que tiene la Argentina hay que buscarlos en el tiempo. Este Gobierno cerró los acuerdos con los acreedores privados y también reestructuró la deuda con el FMI. Al mismo tiempo, en plena pandemia realizó el rescate privado más grande de la historia del país.

Así y todo, la sensación que se vive hoy es que todo está a punto de romperse. La pregunta que hay que hacerse es por qué se cree que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es el causante de todos los males. Es cierto que no puede domar la inflación, que en un solo mes alcanzó el 6,7% y donde los alimentos subieron aún más y donde más. La manta es muy corta pero si a los problemas económicos se le suman las internas políticas, la situación puede estar peor. La responsabilidad de la política es no seguir tirando de la cuerda.