La Armada Española ha vuelto a captar la atención internacional con una demostración de capacidad logística y operativa que resalta el poderío naval de España. Justamente, es capaz de remolcar naves hasta tres veces más grandes. El buque multipropósito Carnota (A-61) ha remolcado con éxito al portaaeronaves Juan Carlos I, el mayor buque de la flota española, en una maniobra que evidencia la potencia de sus sistemas de arrastre y la preparación de su dotación para operaciones complejas en alta mar. El buque multipropósito Carnota (A-61) es una plataforma esencial para el apoyo logístico de la Armada. Construido en 2014 en el astillero Zamakona (Pasajes, Guipúzcoa) como Ocean Osprey para apoyo a plataformas marinas, fue adquirido a la compañía noruega Atlantic Offshore y adaptado en Vigo para su servicio en la Armada. Su base operativa se encuentra en la Estación Naval de La Graña. Entre sus capacidades principales destacan: La reciente maniobra se realizó en aguas del Cantábrico y representa un hito operativo para el Carnota, que sustituye al veterano A-51 Mahón. Su nombre honra al municipio gallego de Carnota y a las parroquias de Lira y Lariño por su heroica intervención en el salvamento de la dotación de la fragata Ariete, naufragada en la Costa de la Muerte en 1966 durante un fuerte temporal. Este ejercicio no solo confirma la versatilidad del Carnota, sino que envía un mensaje claro: España cuenta con activos navales capaces de apoyar a sus unidades más grandes, incluso en escenarios exigentes. El Juan Carlos I desplaza cerca de 26.800 toneladas, aproximadamente diez veces el desplazamiento del Carnota, que alcanza las 2284 toneladas. A pesar de esta diferencia, el buque de 66 metros de eslora demostró su capacidad para remolcar unidades de gran porte conforme a estándares OTAN.