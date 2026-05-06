A comienzos de 2026, Nicaragua recibió una nueva flota de 180 microbuses procedentes de China como parte del proceso de modernización del transporte público impulsado por el Gobierno. Las unidades fueron entregadas oficialmente en Managua y corresponden a vehículos de la marca Yutong, una compañía china que participa en proyectos de movilidad en distintos países de América Latina. Según información difundida por medios oficiales y agencias internacionales, la entrega se realizó el 16 de febrero de 2026 en un acto encabezado por autoridades nicaragüenses. Los nuevos vehículos están destinados a fortalecer el transporte intermunicipal en zonas como Estelí, Chinandega, Granada, Masaya, Carazo, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Nueva Guinea y la Región Autónoma del Caribe Norte. De acuerdo con el viceministro de Transporte e Infraestructura, Mauricio Aguilar, la incorporación de estas unidades busca mejorar la movilidad de pasajeros y renovar parte de la flota que opera en el país. Los microbuses incorporados forman parte de una estrategia orientada a mejorar el servicio de transporte público y reforzar la movilidad entre distintas regiones del país. Entre sus principales características se destacan: Además, forman parte de una estrategia de modernización del transporte público que Nicaragua viene desarrollando junto a la empresa Yutong desde 2023. Algo importante a marcar es que Los detalles de aire acondicionado, frenos ABS y cámaras de seguridad fueron difundidos por fuentes periodísticas. Además, se esta entrega de 180 autobuses forma parte de una entrega mayor de 600 unidades. La entrega de esta nueva flota se enmarca dentro de la relación bilateral entre ambos países, restablecida oficialmente en 2021. Desde entonces, Nicaragua avanzó en distintos acuerdos de cooperación con China vinculados a infraestructura, movilidad y desarrollo logístico. Representantes de Yutong reafirmaron durante la presentación su compromiso con futuros proyectos de modernización del transporte en el país centroamericano.