Sergio "Kun" Agüero, al rojo vivo: ¿dónde está la plata?

Tras la sorpresiva renuncia del periodista y conductor de TV Fabián Doman, Independiente de Avellaneda está que arde, haciendo gala de su identificación con los "diablos rojos".

"Decir que la renuncia fue por las amenazas sería un acto demagógico de mi parte, renuncié en una carta extensa en un mundo en que nadie lee. Fueron muchas causas, algunos ataques que hubo sobre mí en los últimos días muy raros y particulares en redes o algunos medios, se veían los mismos textos en tuits y en radio. Tengo familia, hijos, pareja, y se enteraron por la tele, y no soy el único dirigente que las recibió", reconoció Doman en diálogo con TyC Sports. Tan sólo 6 meses atrás la lista que encabezaba obtuvo el 71,91% de los votos.

El mensaje del "Kun" que inundó las redes

En medio de la conmoción que provocó la noticia, el exfutbolista y embajador itinerante, Sergio "Kun" Agüero, dio un fuerte mensaje a sus casi 5 millones de seguidores.

En un vivo en Twitch (SLAKUN10), comentó: "Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia".

Y agregó, dando una señal de resignación: "Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. ¡En nadie! Lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol".

Sergio Agüero, formado en las divisiones inferiores de Independiente, fue transferido en el año 2006 al Atlético de Madrid por unos 29 millones de euros, a los 18 años de edad.

La opinión de Gabriel Milito, otro histórico

En una conferencia de prensa postpartido, el actual DT de Argentinos Juniors y exdefensor del "rojo", se hizo de unos minutos para decir: "Independiente tuvo una gran posibilidad de resurgir después de haber ganado la Sudamericana en 2017 y pasar a jugar la Libertadores en 2018. Pero se tomaron decisiones horrorosas desde el punto de vista económico y deportivo. Se dejaron llevar por el éxito".

Y continuó: "Cuando digo que hay responsables, no lo digo únicamente por la comisión directiva, que también tiene responsabilidad. Lo digo también por el que gestionó la institución en el ámbito deportivo en ese momento (aludiendo sin nombrarlo al exDT Ariel Holan), que no supo manejarse en el éxito de haber ganador la Copa Sudamericana. Ahí empieza este lamentable momento del club".

El sueño del pibe

Néstor Grindetti, vicepresidente 1° del rojo y actual intendente de Lanús, entrevistado por el diario Clarín aseguró: "Después de 63 años de socio, ser presidente de Independiente es el sueño del pibe".

Y enseguida apuntó: "Me sorprendió (la renuncia de Doman). Yo no estaba todos los días con él y fue una sorpresa. El día que renunció tenía cuestiones médicas y tuve que salir corriendo para organizar una reunión de Comisión urgente porque entendía que me caía encima una responsabilidad. Pedí licencia en el Municipio para dedicarme a esto. Con la dirigencia trabajamos espectacular. Resolvimos el tema del técnico y eso nos deja tranquilos. El primer cometido lo resolvimos".

Y apuntó: "Yo pedí 30 días para ordenar esto y vemos. La asamblea deberá elegir, pero hay que dejar que la cosa fluya un poquito más".

El legado de la Comisión Directiva anterior

La actual Comisión Directiva presentó una denuncia penal contra la anterior dirigencia del club liderada por Hugo y Pablo Moyano, por supuestos delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.

Entre los hechos denunciados se citan el fichaje y el posterior juicio laboral del futbolista Gonzalo Verón; el no cobro al sponsor de la camiseta (empresa OCA); la doble intermediación en la transferencia del delantero Cecilio Domínguez proveniente del club América de México y la venta del jugador Nicolás Figal.

La deuda global con clubes, representantes, entrenadores y jugadores (sin contar las fiscales), ascienden a u$s 22,8 millones de dólares.

Listado de deudas (fuente TyC Sports):

Club América por Domínguez: U$S 5.700.000

Elche por Marcone: EUR 2.000.000

Pescara por Elizalde: U$S 400.000

Permode S.A (representante de Elizalde): U$S 167.250

Derechos Imagen Elizalde (Permode SA): U$S 202.177

Tijuana por Ferreyra: U$S 350.000

Mazatlán por Sosa Silva: U$S 100.000

Pablo Hernández: U$S 395.000

Gastón Silva: U$S 1.300.000

Martín Campaña: U$S 170.000

Guillermo Burdisso: U$S 1.250.00

Fernando Gaibor: U$S 2.294.000

Miguel Brindisi: $50.000.000

Padre de Patricio Rodríguez: $10.281.348

Gonzalo Verón: U$S 4.800.000

Roberto Battion (Masterdraft): EUR 700.000

Base Soccer (representante de Amorebieta): EUR 105.000

Representante de Velasco: U$S 350.000

Aldosivi por Chávez: U$S 720.000

Belgrano por Rigoni: EUR 250.000

Talleres por Menéndez: U$S 115.000

Villa Francia por Togni: $1.699.770

Boca Juniors: $369.851

Barrio Obrero: U$S 83.597

Alex Vigo: $24.000.000

Gabriel Hachen deuda salarial: U$S 297.072

Juan Cazares (incluye deuda con su representante): U$S 1.375.000

¿En qué momento se jodió Independiente?

Este interrogante tomado de una gran novela del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa "Conversación en La Catedral" (1969) ("¿En qué momento se jodió el Perú?"), le fue reformulado al escritor argentino (e hincha del Rojo) Eduardo Sacheri, a través de un Instagram Live con el sitio partidario https://soydelrojo.com/

"Eso lo mandé (texto libre) en un grupo que tengo con socios del Rojo. En 2013 la pasé muy feo. Me pasó varias veces en la cancha que la gente quería que diga algo. Pero sentí que era más para el afuera. No quería verme inmerso en la polémica del aguante, sólo quería ver a Independiente sin joder ni que me joda nadie. Siento ese momento que se jodió Independiente fue cuando perdimos a nuestra gran generación de dirigentes, en los 90", dijo el autor de la novela que inspiró al "El secreto de sus ojos" (ganadora del premio Oscar a la Mejor Película Extranjera año 2010).

Y continuó: "Es un error confundir amor con conocimiento. Seguro que nosotros amamos el club, pero cuántos de nosotros podrían ser buenos dirigentes".

En larga conversación con el periodista Julio Leiva, el prestigioso escritor concluyó: "Me encanta que Independiente sea un club. No quiero profesionalizarlo como esos grandes proyectos. Me encanta que votemos, que elijamos autoridades. Pero para eso dependes de un grado de inteligencia y honestidad muy fuerte".

El karma de Avellaneda: la "Ley Racing"

Como en la vuelta al mundo de los parques de diversiones que gira y gira sin pausa, Independiente está cerca de sufrir los mismos vaivenes que su clásico rival Racing Club. Si en el corto plazo el club no obtiene ingresos extraordinarios, la única salida será acudir al salvataje bajo el control judicial.

La Ley N°25.284 (B.O.25/07/2000) "Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas" tiene por objetivo declarado "proteger al deporte como derecho social".

Gracias a esta normativa que algunos consideran "hecha a la medida", tras un frustrado ensayo a través de la gerenciadora Blanquiceleste S.A. (2000/2008), la entidad racinguista fue rescatada de la quiebra, contando con el invaluable apoyo de sus socios.

¿Dónde está la plata?

Esta pregunta retumba en los oídos de los aficionados y socios del "Rey de Copas". Su rica historia institucional y deportiva no se condice con esta dolorosa realidad.

Desde hace años, muchos clubes vienen padeciendo malas administraciones. Sin embargo, el número de denuncias por presunta corrupción supera por goleada a las condenas de la Justicia (valla invicta). Fernando Miele, expresidente de San Lorenzo de Almagro (1986-2001) fue expulsado como socio y uno de los pocos dirigentes llevados a juicio oral y público, resultando absuelto de la acusación por supuesta administración fraudulenta. Años después, el exdirectivo declaró: "Me fui de San Lorenzo debiéndome 4 millones de dólares y nunca se lo voy a reclamar".

Existen variadas autopistas que conducen a los clubes de fútbol, por donde circulan empresarios, sindicalistas, políticos, exfutbolistas, representantes, periodistas, conductores de TV y otros aventureros.

Sólo se persigue ganar y tomar el poder. Poco importa si no se cumplen las promesas electorales. Ante tan oscuro panorama, a los decepcionados socios y simpatizantes sólo les queda la ilusión que pronto lleguen los triunfos (ganar o ganar). Así, en el fútbol como en la sociedad, se convive en medio de una crisis de representatividad. El decir cuesta mucho menos que el hacer. Ahora es el turno de investigar a los responsables y conocer por dónde se esfumaron aquellas cifras multimillonarias.

Al cumplirse 45 años de su muerte, vale recordar al periodista Dante Panzeri (1921-1978), quien en el siglo pasado ya había vaticinado: "Al fútbol de hoy le faltan tres cosas: dirigentes, decencia y wines". Todo nos indica que no se ha evolucionado tanto como se piensa.