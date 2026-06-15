Este lunes, 15 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 688.35175 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,15%.

En el mercado de Real, la cotización cayó -0.15% en la última semana y acumula -5.01% en el último año, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real empezó estable, encadenó un breve impulso alcista, alternó movimientos y terminó con dos caídas seguidas, dejando un balance ligeramente negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.58%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.36%

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un momento favorable para la moneda, lo que podría incentivar más operaciones y confianza en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 68835.17543340631 pesos colombianos; 200 reales cuestan 137670.35086681262 pesos colombianos y 500 reales cuestan 344175.87716703155 pesos colombianos.