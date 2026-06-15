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La cotización deleuro este lunes, 15 de junio de 2026 cerró a 4047.17 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,97% en contraste con el precio de apertura.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.00% y en el último año acumula un descenso de -12.78%.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó avances y retrocesos en partes iguales, sin jornadas estables; hubo dos tramos de caídas a mitad de periodo y cerró con dos alzas seguidas, lo que sugiere volatilidad moderada y un leve sesgo alcista final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 404,716.99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 809,433.98 pesos y comprar 500 euros cuesta 2,023,584.95 pesos.