El Club Atlético Independiente pondrá a consideración de la Honorable Asamblea de Representantes la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Nº 121, correspondiente al período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. El informe exhibió “resultados positivos, fortalecimiento patrimonial y una revalorización del plantel profesional consistente con la estrategia deportiva y financiera de la institución”.

La conducción destacó que “el orden y la gestión volvieron a capitalizar al Club”, en un contexto donde los indicadores alcanzaron cifras inéditas.

El patrimonio neto se ubicó en 104,15 millones de pesos, “máximo histórico informado”, con un crecimiento interanual del 5%.

Los activos totales ascendieron a 145,16 millones, también en máximos, con una variación positiva del 7%. El resultado del ejercicio reflejó un superávit operativo de 12,2 millones y un superávit final de 5,72 millones, consolidando un ciclo de balances positivos.

El capital deportivo, que representa el valor del plantel profesional, cerró en 24,48 millones, con altas por 22,3 millones y un incremento del 89% interanual.

En paralelo, la base social alcanzó un nuevo récord con 165.373 socios y socias, un 10% más que el cierre anterior, mientras que los gastos ordinarios se redujeron un 4,3%, lo que reforzó la eficiencia operativa.

La Memoria subraya que el club registró “tres cierres consecutivos con saldo positivo y creciente”, con un patrimonio que pasó de 17,17 millones en el ejercicio 2022/23 a 70,88 millones en 2023/24 y a 104,15 millones en 2024/25.

Los activos intangibles también mostraron una evolución significativa: de 0,76 millones en 2022/23 a 9,31 millones en 2023/24 y a 24,48 millones en el último período, como resultado de “una estrategia de jerarquización y protección de valor a partir de buenas incorporaciones y primeros contratos”.

En la sección dedicada al contexto, el documento señaló que “el 2024/25 se gestionó con inflación y tipo de cambio mucho más moderados que en 2023/24, lo que permitió profundizar el orden operativo, sostener la inversión deportiva y capitalizar el balance pese a un pasivo mayor”.

La conducción definió este proceso como “un ciclo de recomposición patrimonial sostenido desde octubre de 2022”, basado en disciplina financiera, inversión deportiva ordenada y expansión social y comercial.

Finalmente, el informe remarcó que “Independiente vuelve a crecer con orden y gestión: superávit, plantel valorizado y Patrimonio Neto en máximos dan cuenta de un ciclo de recomposición patrimonial sostenido”. Con este balance, la institución consolidó un modelo que priorizó la transparencia y la planificación para recuperar su estructura económica y deportiva.