La Liga Profesional de Fútbol llega a la última fecha con un partidazo entre Independiente y Rosario Central por la jornada 16. Por tal motivo, muchos hinchas querrán verlo gratis y en vivo por plataformas piratas, aunque esto puede poner en riesgo tus dispositivos.

Entre las aplicaciones y plataformas más comunes para ver fútbol gratis, destacan Magis TV o Fútbol Libre por la amplia oferta de partidos. Sin embargo, es verdad que se podría exponer a peligros internos de ciberataques o hackeos.

Ver gratis Independiente contra Rosario Central por Magis TV o Fútbol Libre pone en riesgo tus dispositivos

Los peligros al ver en vivo partidos por Magis o Fútbol Libre

Elegir Magis TV para seguir el fútbol del Torneo Clausura te somete a múltiples peligros que el supuesto “ahorro” no justifica en lo más mínimo:

Malware y virus: el peligro invisible en cada descarga y clic

Al bajar el archivo APK de Magis TV desde sitios no confiables, enfrentás un riesgo elevadísimo de que tu teléfono, tableta o Smart TV se contamine con programas dañinos (malware, spyware, troyanos, ransomware).

Estos se camuflan en la app misma o se instalan mediante la publicidad intrusiva que vas a toparte. Una vez dentro de tu dispositivo, el malware puede:

Sustraer tus datos personales : acceder a tus claves (de banca, email, redes sociales), números de tarjetas, datos de documentos, fotos, videos y cualquier archivo confidencial que almacenes.

Controlar tu equipo : los delincuentes cibernéticos pueden emplear tu dispositivo para enviar spam, atacar a otros o minar criptomonedas, todo a tus espaldas.

Deteriorar el funcionamiento: tu aparato puede volverse lento, recalentarse, presentar errores o consumir batería de forma acelerada.

Phishing y fraudes en línea

Las webs que publicitan Magis TV y la propia interfaz de la aplicación rebosan de anuncios falsos y enlaces peligrosos que te derivan a sitios fraudulentos (phishing). Estos simulan ser servicios legítimos (tu banco, tu cuenta de Google, tu red social) y te solicitan ingresar tus credenciales para “confirmar” algo.

Si cliqueás, le estás regalando tu información a estafadores. Además, usar estas apps ilegales incrementa tu vulnerabilidad a engaños en general. Al capturar tu dirección IP, patrones de navegación y otros datos, los ciberdelincuentes pueden diseñar trampas personalizadas, más difíciles de identificar.

Invasión de tu privacidad

Magis TV no brinda ninguna protección de datos. Tu información queda desprotegida:

Tu IP, ubicación y hábitos de consumo pueden ser monitoreados, recolectados y hasta comercializados a terceros sin tu permiso.

Las transmisiones suelen carecer de encriptación, exponiendo tus datos a interceptaciones.

Experiencia de visualización deplorable

Más allá de los riesgos de seguridad, ver fútbol en Magis TV suele ser una pesadilla:

Calidad audiovisual ínfima : las emisiones suelen ser de baja definición, con sonido desincronizado y cortes frecuentes.

Publicidad agresiva : te bombardearán con anuncios que interrumpen el juego, muchos de ellos inapropiados o maliciosos.

Interrupciones constantes : las señales se caen justo en los instantes decisivos, arruinando la emoción y haciéndote perder los goles de tu equipo.

Cero soporte: si surge algún problema técnico o de seguridad, no hay a quién acudir.

Ver Independiente vs. Rosario Central de forma segura

El encuentro de Independiente y Rosario Central por la Liga Profesional de Fútbol comenzará a las 21:30 horas de este sábado. Para verlo, deberán contratar el pack de fútbol, en donde se habilitará la señal de ESPN Premium.

Ver gratis Independiente contra Rosario Central por Magis TV o Fútbol Libre pone en riesgo tus dispositivos. Foto: X

Vale destacar que se trata de un pago mensual, el cual depende de la empresa de cable contratada:

DirecTV: $ 17.900

Movistar TV: $ 17.700

Flow: $ 18.230

TeleRed: $ 17.700

Antina: $ 17.200

Claro: $ 17.700.

Fecha 16 de la Liga Profesional: días y horarios de los partidos

Viernes 14 de noviembre

Lanús 3-1 Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 15 de noviembre

17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan - Interzonal

17 horas: Godoy Cruz vs. Riestra - Zona B

19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento - Zona B

21.30 horas: Independiente vs. Rosario Central - Zona B

Domingo 16 de noviembre

17 horas: Vélez vs. River - Zona B

17 horas: Instituto vs. Talleres - Zona B

20.15 horas: Boca vs. Tigre - Zona A

20.15 horas: Estudiantes vs. Argentinos - Zona A

20.15 horas: Newell’s vs. Racing - Zona A

20.15 horas: Central Córdoba vs. Banfield - Zona A

Lunes 17 de noviembre