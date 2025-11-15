Ver gratis Independiente contra Rosario Central por Magis TV o Fútbol Libre pone en riesgo tus dispositivos

La Liga Profesional de Fútbol llega a la última fecha con un partidazo entre Independiente y Rosario Central por la jornada 16. Por tal motivo, muchos hinchas querrán verlo gratis y en vivo por plataformas piratas, aunque esto puede poner en riesgo tus dispositivos.
Entre las aplicaciones y plataformas más comunes para ver fútbol gratis, destacan Magis TV o Fútbol Libre por la amplia oferta de partidos. Sin embargo, es verdad que se podría exponer a peligros internos de ciberataques o hackeos.
Los peligros al ver en vivo partidos por Magis o Fútbol Libre
Elegir Magis TV para seguir el fútbol del Torneo Clausura te somete a múltiples peligros que el supuesto “ahorro” no justifica en lo más mínimo:
Malware y virus: el peligro invisible en cada descarga y clic
Al bajar el archivo APK de Magis TV desde sitios no confiables, enfrentás un riesgo elevadísimo de que tu teléfono, tableta o Smart TV se contamine con programas dañinos (malware, spyware, troyanos, ransomware).
Estos se camuflan en la app misma o se instalan mediante la publicidad intrusiva que vas a toparte. Una vez dentro de tu dispositivo, el malware puede:
- Sustraer tus datos personales: acceder a tus claves (de banca, email, redes sociales), números de tarjetas, datos de documentos, fotos, videos y cualquier archivo confidencial que almacenes.
- Controlar tu equipo: los delincuentes cibernéticos pueden emplear tu dispositivo para enviar spam, atacar a otros o minar criptomonedas, todo a tus espaldas.
- Deteriorar el funcionamiento: tu aparato puede volverse lento, recalentarse, presentar errores o consumir batería de forma acelerada.
Phishing y fraudes en línea
Las webs que publicitan Magis TV y la propia interfaz de la aplicación rebosan de anuncios falsos y enlaces peligrosos que te derivan a sitios fraudulentos (phishing). Estos simulan ser servicios legítimos (tu banco, tu cuenta de Google, tu red social) y te solicitan ingresar tus credenciales para “confirmar” algo.
Si cliqueás, le estás regalando tu información a estafadores. Además, usar estas apps ilegales incrementa tu vulnerabilidad a engaños en general. Al capturar tu dirección IP, patrones de navegación y otros datos, los ciberdelincuentes pueden diseñar trampas personalizadas, más difíciles de identificar.
Invasión de tu privacidad
Magis TV no brinda ninguna protección de datos. Tu información queda desprotegida:
- Tu IP, ubicación y hábitos de consumo pueden ser monitoreados, recolectados y hasta comercializados a terceros sin tu permiso.
- Las transmisiones suelen carecer de encriptación, exponiendo tus datos a interceptaciones.
Experiencia de visualización deplorable
Más allá de los riesgos de seguridad, ver fútbol en Magis TV suele ser una pesadilla:
- Calidad audiovisual ínfima: las emisiones suelen ser de baja definición, con sonido desincronizado y cortes frecuentes.
- Publicidad agresiva: te bombardearán con anuncios que interrumpen el juego, muchos de ellos inapropiados o maliciosos.
- Interrupciones constantes: las señales se caen justo en los instantes decisivos, arruinando la emoción y haciéndote perder los goles de tu equipo.
- Cero soporte: si surge algún problema técnico o de seguridad, no hay a quién acudir.
Ver Independiente vs. Rosario Central de forma segura
El encuentro de Independiente y Rosario Central por la Liga Profesional de Fútbol comenzará a las 21:30 horas de este sábado. Para verlo, deberán contratar el pack de fútbol, en donde se habilitará la señal de ESPN Premium.
Vale destacar que se trata de un pago mensual, el cual depende de la empresa de cable contratada:
- DirecTV: $ 17.900
- Movistar TV: $ 17.700
- Flow: $ 18.230
- TeleRed: $ 17.700
- Antina: $ 17.200
- Claro: $ 17.700.
Fecha 16 de la Liga Profesional: días y horarios de los partidos
Viernes 14 de noviembre
- Lanús 3-1 Atlético Tucumán - Zona B
Sábado 15 de noviembre
- 17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan - Interzonal
- 17 horas: Godoy Cruz vs. Riestra - Zona B
- 19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento - Zona B
- 21.30 horas: Independiente vs. Rosario Central - Zona B
Domingo 16 de noviembre
- 17 horas: Vélez vs. River - Zona B
- 17 horas: Instituto vs. Talleres - Zona B
- 20.15 horas: Boca vs. Tigre - Zona A
- 20.15 horas: Estudiantes vs. Argentinos - Zona A
- 20.15 horas: Newell’s vs. Racing - Zona A
- 20.15 horas: Central Córdoba vs. Banfield - Zona A
Lunes 17 de noviembre
- 17 horas: Belgrano vs. Unión - Zona A
- 17 horas: Barracas vs. Huracán - Zona A
- 17 horas: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia - Zona A
- 19.30 horas: Platense vs. Gimnasia - Zona B