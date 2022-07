Se acabaron las 12 cuotas en el free shop: un gesto del BCRA a Batakis

En medio de los rumores políticos que no hacen más que ponerle nafta al fuego financiero, el Banco Central (BCRA) tuvo un gesto con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

Dicho gesto no fue otra cosa que cumplir con el deseo de lo que Batakis había sugerido y que dio a conocer públicamente en una entrevista: que los escasos dólares no financien compras en los free shops. "El derecho a viajar colisiona con el derecho al empleo". Dijo Batakis en un programa de TV.

Por eso, a partir de ahora, las compras con tarjeta en los locales libres de impuestos no se pueden realizar en cuotas. De esta forma quienes deseen realizar compras en esos puntos de venta deberán optar por realizarlas en un solo pago.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto", afirmó el BCRA en un comunicado de prensa.

Se extendió así la prohibición que ya rige para la venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el exterior y de productos provenientes del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

La semana pasada el BCRA publicó la Comunicación "A" 7535, en la que se estableció que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

La realidad indica que por los gastos con tarjetas argentinas en free shops se está lejos de crearle un agujero más a la economía local. De hecho, el BCRA se vio obligado a ceder u$s 80 millones y elevó la pérdida desde el inicio del mes a u$s 650 millones.

La realidad también indica que comenzó un semestre que se presenta bravo con menores liquidaciones de cerealeras y exportadoras. Hasta ahora julio viene con un 35% menos por día de lo liquidado en junio. Como muestra sobra un botón: en los primeros días de julio, el sector agroexportador liquidó en promedio diario u$s 124 millones, contra los u$s 191 promedio diario que liquidó en junio.

Y en el primer semestre con los precios de la soja volando el BCRA no logró acumular la cantidad de reservas que pretendía. Si bien terminó cumpliendo con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las importaciones de energía consumieron gran parte de lo que se ganó por el precio de la soja.