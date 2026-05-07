Airbus ha completado los primeros tres aviones C295 destinados a fortalecer las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio de España. Estas aeronaves, configuradas principalmente para vigilancia marítima (MSA) y operaciones de búsqueda y rescate (SAR), representan un hito significativo en el programa de modernización de la flota aérea española. Las tres unidades ya se encuentran en las instalaciones de Airbus en Sevilla, donde han superado todas las pruebas en tierra y el proceso de pintura. Según la propia compañía, las aeronaves están preparadas para iniciar su fase de vuelos de prueba antes de su entrega oficial. Este avance refuerza la capacidad operativa española en el control de espacios marítimos estratégicos y en la respuesta a emergencias. El C295 es un avión táctico multimisión de gran versatilidad. Puede realizar operaciones tanto marítimas como terrestres de alta complejidad, incluyendo misiones contra el contrabando, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su rol principal en vigilancia marítima y patrullaje lo convierte en una plataforma ideal para el reconocimiento y el control de áreas de interés estratégico. Además, estas aeronaves potenciarán las operaciones SAR (Search and Rescue) tanto a nivel nacional como internacional. Su diseño permite una rápida adaptación a diferentes escenarios, mejorando la cobertura y la respuesta ante emergencias en el mar y en tierra. Esta multipropósito es clave para las Fuerzas Armadas españolas en un entorno operativo cada vez más exigente. El C295 destaca por su robustez y fiabilidad. Puede despegar y aterrizar en pistas cortas o no preparadas, transportando hasta 70 soldados o 50 paracaidistas con su equipamiento completo. Esta capacidad lo hace perfecto para misiones de transporte táctico, carga y formación. El Airbus C295 se consolida como uno de los aviones tácticos multimisión más exitosos del mercado. Su capacidad STOL (despegue y aterrizaje corto), combinada con una amplia gama de configuraciones, lo hace ideal para misiones diversas: desde patrulla marítima hasta apoyo humanitario y transporte de tropas. En España, contribuirá directamente a la modernización y al mantenimiento de la soberanía en espacios aéreos y marítimos. La producción avanza a buen ritmo en Sevilla, con varias aeronaves en diferentes configuraciones (transporte táctico, vigilancia marítima y patrulla). Este programa no solo eleva las capacidades militares, sino que fortalece la industria aeronáutica española mediante la generación de empleo y desarrollo tecnológico. La Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) será una de las primeras en recibir estos nuevos C295. Allí se integrarán a la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, donde sustituirán a los actuales C212. Además de la formación de paracaidistas, apoyarán operaciones de carga y transporte. La Base Aérea de Matacán en Salamanca también recibirá unidades, destinadas a la Escuela Militar de Transporte Aéreo. Esta distribución inicial forma parte de un pedido total de 18 aeronaves C295 aprobado por el Ministerio de Defensa de España. Los tres primeros representan solo el comienzo; el resto se entregará progresivamente, con llegadas estimadas a Alcantarilla entre 2030 y 2032. Este programa busca unificar la flota ligera y media del Ejército del Aire, reemplazando aeronaves como los C-212 Aviocar y CN-235. La estandarización reducirá costos logísticos y mejorará la interoperabilidad con aliados europeos.