Res non verba: las cartas que mostrará Caputo

Segundos afuera. Comienza el partido económico más importante y difícil para un presidente electo desde 1983. La herencia recibida es muy compleja, más que cualquiera de las anteriores, y con dolo por parte de los funcionarios salientes . El discurso de Javier Milei se centrará en las bombas a desactivar, algunas de las cuales ya están explotando.

Ayer el BCRA dejó de intervenir en el mercado oficial de cambios para las operaciones a 48 horas. Hubo transacciones a $500 pero por bajo monto. ¿Qué hará Santiago Bausili en la primer jornada de operaciones? Es la primer decisión, y muy delicada a tomar. Por lo pronto ayer sumó como vicepresidente del BCRA a Vladimir Werning, ex JPMorgan y economista de la Jefatura de Gabinete en la gestión Macri. Se encontraba hasta ahora trabajando en Latin Securities con Eduardo Tapia desde hace un año y medio.

Todo indica, por decisión de Javier Milei, que el nuevo dólar oficial está en $650 como mínimo, valor al cual los importadores deberán sumarle un porcentaje adicional por el impuesto PAIS. Shock en cuotas en lo cambiario. El dólar "blend" hoy para a los exportadores es una mezcla de dos varietales, el tipo de cambio oficial y el "contado con liqui", y en torno a los $600.

La pobreza de 44,7% incide para que Milei "deje abierta la billetera social"

El shock de Milei-Caputo llegará con fuerte ajuste fiscal y un dólar que ya tiene precio

Pero esa primer baraja que mostrará Luis Caputo trae importantes efectos colaterales. Las bombas del kirchnerismo. Si bien los alimentos y varios precios de la economía ya se pactan con un dólar estimado en $800, la nafta y las tarifas se mueven al oficial. Es decir que sólo por el retraso del dólar, tarifas, transporte y naftas deberían convalidar aumentos del 100%. Y después corregir los atrasos que ya mostraban hasta ahora. Quizás la estrategia de dividir el salto del dólar oficial en dos tramos es para atenuar el impacto del alza en los alimentos para fin de año.

Una cuestión no menor: ¿con un dólar a $650 aparece la oferta de dólares y satisface la demanda de importadores? El BCRA no da para que siga perdiendo reservas en el mercado mayorista. Con el dólar a $650, ¿seguirán entonces las trabas a las importaciones? No tendría demasiado sentido. Los exportadores, sabiendo que se viene una segunda devaluación no ofrecerán dólares. El $650 puede ser más efímero de lo imaginado. Luis Caputo prometería ir desactivando el impuesto PAIS con el transcurso de los meses para que importadores no se lancen a comprar a $650 más el impuesto PAIS. Un aspecto central del esquema cambiario de corto plazo pasa por las conversaciones con las cerealeras para que liquiden hasta u$s 5.000 millones en el corto plazo.

¿Y las Leliq? En realidad, los pasivos remunerados del BCRA mutaron a los pases pasivos que detentan ya más del 70% del total. El canje por deuda del Tesoro aún no está cerrado con los bancos. Entre las barajas de Caputo se encuentra una suba de los encajes, monetizar una parte y el resto para el Tesoro. Dólares del exterior no hay para Argentina aún si el ministro fuera Milton Friedman.

La baraja fiscal de Caputo es la más previsible. Tras el rechazo de Rodrigo Pena, del equipo de Hernán Lacunza, para ser el secretario de Hacienda y sin candidatos para ese sillón clave, Raúl Rigo conservaría su puesto. La oferta le fue hecha ya. El recorte de subsidios en tarifas y transporte es la primer medida. La hoja de recortes ya fue esbozada por Luciano Laspina en su presentación hace dos días en un seminario organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en la Argentina: los subsidios al gas, electricidad y transporte pueden caer de 2,5% del PBI a 1%; las transferencias a provincias, de 1,5% a 1%; la obra pública, de 1,5% a 1%, y el empleo público, de 2,5% a 2%, con una caída del salario real de 20%. Eso sería un ajuste de 3,5% del PBI en sólo un año. Histórico para la Argentina.

De corto plazo no es tan sencillo. Por lo menos hasta febrero, por la pobre recaudación impositiva, se deberá recurrir a la "maquinita" del BCRA : el kirchnerismo deja al país sin crédito en el exterior, pero tampoco consigue financiamiento en pesos salvo a los obligados, como bancos, compañías de seguros.

El manual del usuario de un buen ministro de Economía indica que al asumir tiene que tener un Presupuesto 2024 creíble y con superávit fiscal, un Programa Monetario (cuánto emitirá el BCRA y hasta cuándo) y u Programa Financiero (cómo se financiará y renovará vencimientos). Seguramente ello no suceda el lunes. El equipo económico se fue armando sobre la marcha. Pero mientras más rápido, mejor. Esas son las barajas que espera el mercado del nuevo equipo económico. Lo bueno: ellos lo saben.

Desde el lunes todos buscarán los hechos. Ya lo decía Nikita Khrushchev. Cuando fue expulsado de la presidencia de la URSS se sentó y escribió dos cartas, se las entregó a su sucesor y le dijo:" Cuando te encuentres en una situación de la que no puedas salir, abre la primera carta. Cuando te encuentres en otra situación de la que no puedas salir, abre la segunda carta". La primera decía: "Échame la culpa de todo". La segunda decía: "Siéntate y escribe dos cartas". Javier Milei lo sabe perfectamente y por ello apunta a ir a fondo. Es la oportunidad para recrear el país.