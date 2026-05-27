En España cerraron más de 26.000 bancos y ningún otro país lo supera: los más afectados son los mayores de 65 y la España vaciada. (Fuente: Shutterstock).

España se convirtió en el país con mayor reducción neta de sucursales bancarias del mundo desde 2008, de acuerdo con una serie oficial armonizada elaborada a partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El relevamiento concluyó que entre 2008 y 2022 desaparecieron 26.869 sucursales en territorio español, lo que representa una caída del 66,24% de toda su red bancaria.

La serie IMF FAS / World Bank Data360 “Geographical Outreach, Number of Branches” ubica a España por delante de otros países con fuertes ajustes financieros, como Rusia, Italia y Estados Unidos. En ese contexto, el fenómeno ha impactado especialmente en adultos mayores de 65 años y en localidades de la denominada “España vaciada”, donde el cierre de oficinas redujo el acceso presencial a servicios financieros.

España lidera el ranking mundial de cierres bancarios

Según la base de datos oficial comparable para 182 países soberanos, España quedó primera en reducción acumulada de oficinas desde 2008, con 26.869 cierres.

Detrás de España aparecen Rusia, con 17.186 sucursales menos; Italia, con 14.361; y Estados Unidos, con 7699 cierres. Alemania, Francia, Portugal y Grecia también registraron fuertes recortes en sus redes bancarias durante el mismo período.

En España cerraron más de 26.000 bancos y ningún otro país lo supera. (Foto: Freepik)

La reducción continuó en toda Europa

La contracción de sucursales bancarias no se detuvo después de 2022. Según publicaciones recientes del FMI y datos de la Federación Bancaria Europea sobre estadísticas del Banco Central Europeo, el número de oficinas bancarias siguió cayendo en economías avanzadas y en Europa emergente.

En la Unión Europea, la Federación Bancaria Europea reportó 130.194 sucursales a finales de 2023, lo que implicó una reducción de 3476 oficinas respecto a 2022 y una caída acumulada de 108.305 desde 2008. España, Alemania e Italia encabezaron los mayores recortes dentro del bloque comunitario.

Además, el último tramo observado de la base mundial mostró que España seguía entre los sistemas financieros con mayores recortes recientes, con 1362 sucursales menos entre 2021 y 2022. Solo Estados Unidos y Rusia registraron disminuciones superiores en ese período.

Los más afectados por los cierres de bancos en el país son los mayores de 65 y los habitantes de la España vaciada. (Fuente: Freepik).

Los mayores de 65, los más afectados por los cierres de bancos

La conclusión central del informe fue contundente: bajo una métrica mundial armonizada, España es el país que más redujo su red bancaria desde 2008, especialmente en zonas rurales y entre sectores de población con mayor dependencia de la banca física.

En ese sentido, los más afectados por esta reducción han sido los jubilados y las personas que se encuentran en la denominada “España vaciada”, las zonas del interior del país afectadas por el grave fenómeno de despoblación rural.