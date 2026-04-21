La ciudad de Nueva York está a punto de perder miles de lugares para estacionar. El alcalde Zohran Mamdani anunció la instalación de más de 6.500 contenedores Empire Bins en los cinco condados, un cambio clave en la ciudad que, según el Departamento de Sanidad, implicará eliminar espacios de estacionamiento en toda la urbe antes de finales de 2027. El programa se basa en un piloto iniciado por el exalcalde Eric Adams en Manhattan. En West Harlem, donde ya funcionan cerca de 1.100 contenedores, las autoridades registraron una caída significativa en los avistamientos de ratas. Los bins, fabricados en España, se abren con tarjeta magnética y son vaciados por camiones especiales de carga lateral. La expansión será obligatoria para edificios residenciales de 30 o más unidades. Los de entre 10 y 30 unidades podrán adherirse voluntariamente. La meta de Mamdani es containerizar todos los residuos de la ciudad para 2032. Los contenedores ocupan espacio junto al cordón de la vereda, en zonas actualmente destinadas al estacionamiento. El Departamento de Sanidad advirtió que la expansión podría reemplazar miles de espacios en toda la ciudad, sin precisar cifras por condado. Para los conductores, el impacto es directo: menos lugares disponibles en barrios donde estacionar ya es difícil. La administración Mamdani defiende la medida como una inversión en salud pública. “Ningún neoyorquino debería tener sus veredas cubiertas de basura”, afirmó el alcalde en un comunicado oficial.