La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 6 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 6 de junio

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad en gran parte del territorio, con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia y el área cantábrica, un frente poco activo provocará cielos nubosos y precipitaciones débiles, con tendencia a mejorar en Galicia.

Se presentarán intervalos de nubes bajas en el tercio este peninsular y el Alborán, así como chubascos y tormentas en el Pirineo oriental. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte de la Península, mientras que el viento será predominantemente del este en el Mediterráneo y del norte en otras regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid, cielo poco nuboso con nubes altas y por la tarde algo de nubosidad de evolución en la Sierra; temperaturas en ascenso, entre 15 y 31 °C y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con algunas nubes altas y bajas, brumas matinales posibles en la vertiente mediterránea y posibilidad de chubascos ocasionales en las sierras surorientales. Temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 12, con vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará caracterizado por un cielo poco nuboso con algunas nubes altas y dispersas por la mañana. En el Pirineo, se prevén chubascos aislados y tormentas por la tarde, especialmente en el Pirineo y Prepirineo oriental. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 y 32 grados, con viento moderado en el litoral norte y flojo en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán cielos poco nubosos con nubes altas; por la tarde, chubascos aislados y alguna tormenta en Pirineos e Ibérico, temperaturas en ascenso y viento flojo variable, girando a noroeste moderado en el valle del Ebro.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y probabilidad de brumas y nieblas locales, así como posibles precipitaciones débiles en la cordillera por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 11 grados, con mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, cambiando de componente oeste a norte.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas. Mínima 11 °C y máxima 28 °C; noches más frescas y días más cálidos, notable en el norte de Mallorca. Viento flojo de este con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte de las islas de madrugada y al atardecer. Temperaturas con pocos cambios, máximas de 28 ºC y mínimas de 14 ºC. Alisio fuerte en Lanzarote y Fuerteventura, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en áreas montañosas. Brisas en costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con algunas nubes altas y matinales, temperaturas entre 14 y 30 grados y posibilidad de chubascos aislados en el norte por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el nordeste y nubosidad de evolución en el Sistema Central; las temperaturas subirán y el viento, del oeste, girará a noreste y norte al final de la tarde, flojo con intervalos de moderado.

Hoy el clima se presenta poco nuboso, con intervalos de nubes altas y brumas en el sureste. Las temperaturas mínimas subirán, alcanzando un mínimo de 12 grados, mientras que las máximas aumentarán notablemente hasta los 33 grados en algunos extremos. El viento será flojo, predominando del este al final de la tarde en Cuenca y Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas, con temperaturas en ligero descenso (máxima 24 grados y mínima 17 grados) y vientos flojos de componente este.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas, vientos flojos de componente este y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 27 y mínima de 20 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará nuboso con brumas locales, con temperaturas que oscilarán entre 9 y 26 grados y posibles precipitaciones débiles en el norte durante la tarde.

En La Rioja, poco nuboso con intervalos en la Rioja Alta, temperaturas en ascenso (máxima de 30 grados y mínima de 13) y viento del noroeste o norte flojo con intervalos moderados.