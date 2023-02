Por qué tarde o temprano tendrás que ser un "ciudadano B"

Este verano de 2023, vinimos a un hotel de vacaciones en Carlos Paz, Córdoba, centro de Argentina. El folleto del hotel que nos hospedamos expone en fotos las hermosas vistas al Lago San Roque alimentado por un par de ríos, uno el San Antonio. Donde deberíamos ver un río de unos 600 metros de ancho, sólo vemos un cauce de 40 metros . En la pileta, escucho a tres personas hablar sobre la causa de la sequía del lago, y mencionan un dique cercano que cerró las esclusas, y discuten si es un problema local o global. Al mismo tiempo, los medios principales de noticias publican un mapa de la Argentina con la emergencia hídrica, o sea, un mapa rojo, que visualmente grita "¡¡¡esto no es una crisis temporaria!!!", llegó para quedarse, o mejor dicho, para empeorar.

Para mejorar el clima del planeta, necesitamos del acuerdo más grande de toda la historia. Ya la aparición del Covid y la falta de acuerdo entre los países, mostró lo ineficiente de las soluciones cuando no son coordinadas y combinadas. Ahora no están en juego las personas que tienen precedentes de mala salud para ser impactados por un virus, sino los 8000 millones de personas que habitamos la Tierra.

Acuerdos por el ambiente... descafeinados

Este acuerdo empieza a ser bosquejado en 1972 en Estocolmo con las hipótesis de ese momento. Luego, 20 años después, en 1992 en Rio de Janeiro, y, más tarde, las sesiones COP (conferencia de las partes) donde se reúnen 196 países cada año.

Estas conferencias dejan objetivos y metas "descafeinadas", y que pueden ser diluidas o "suspendidas" ante eventos como la invasión a Ucrania, que aumentó la producción de electricidad en base al carbón en países como Polonia y Rusia, que es la producción de energía más sucia en términos de generación de dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero y causa del calentamiento global).

Qué son las empresas B

Estos acuerdos necesitan de ecosistemas para ejecutarlos. Gobiernos, Empresas, ONG y ciudadanos. Con el foco en empresas, en el 2006 se crea el concepto de Empresa B en EEUU como un movimiento, creando el B Lab. Su objetivo es impulsar el éxito de las empresas, motivando a un nuevo Modelo de Negocios que combina acciones para solucionar problemas sociales y medioambientales, además de generar dinero para el accionista.

Entra en Latinoamérica, a través de Chile, en el 2012 con la primera empresa certificada. Hoy son más de 1000 en este continente y más de 6200 en el mundo.

Este B Lab ofrece una herramienta que ayuda a medir y gestionar el impacto socioambiental del accionar de la empresa, o sea, valúa a la empresa en un ranking de objetivos y acciones.

Ciudades +B

Pasemos de Empresas a Ciudades. Hace unos 5 años empieza Ciudades +B, apoyado por Sistema B, que es un movimiento global diseñado para movilizar a cientos de miles de personas (ciudadanos y organizaciones) para que colaboren en pos de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de la ONU a través de una gobernanza multipartita y descentralizada. Actualmente hay 7 Ciudades +B o en curso de serlo (Santiago de Chile, Mendoza, Rosario y Córdoba de Argentina, Asunción de Paraguay, Barcelona de España y Edimburgo en Escocia)

Siguiente parada: Ciudadanos +B

Recapitulemos...tenemos el primer movimiento de Empresas B que agrega la misión de mejorar a las personas y al mundo, al eje de rentabilidad del accionista. El siguiente movimiento, Ciudades +B, articulará a muchas ciudades a obtener certificaciones de Ciudad +B, o Ciudad Sostenible según distintos rankings mundiales.

¿Cuándo podremos medirnos como Ciudadanos y obtener un nivel de cuán sostenibles somos?

¿Cuánto contribuimos a mejorar el planeta dónde vivimos?

¿Cuánto contribuimos a disminuir el nivel de pobreza y hambre?

Así que como existe un Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que es un estudio internacional organizado por la OCDE que evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, también podría haber un Programa de Sostenibilidad urbana, que podríamos llamar (sin ser disruptivos ) Ciudadanos +B, al que uno pueda suscribirse, para evaluarnos en temas como:

Qué porcentaje de viajes urbanos los hacemos con transporte sin uso de combustible o caminando

Cantidad de Kilowatts por habitante de hogar por mes

Cantidad de kilos de basura, discriminada por tipo, entregados al estado o compostados en domicilio

Cuantos años hacemos durar los dispositivos electrónicos para alargar su vida útil

Cuánto plástico de única vez entra a nuestro hogar

Cuántos paquetes de cartón entran a nuestro domicilio por mes

Cuántas prendas he comprado en el último año con telas recicladas

Este programa podría "ludificarse" con competencias entre empleados de empresas, entre ciudadanos de pueblos y cuidades, con premios que podrían ser productos de las empresas o baja de impuestos, generando un efecto viral de enorme impacto dentro de algo más grande que Ciudades, Empresas y Ciudadanos, un Ecosistema B...

En mi opinión, son los ciudadanos, nosotros, que debemos concientizarnos primero del daño que le hemos hecho al planeta con una Economía Lineal que empieza con materiales vírgenes no renovables, con productos con vencimiento programado que compramos, con residuos que no reciclamos, y sobre todo, con ciudadanos consumistas, entre los cuales me incluyo.

Por esto, imploro a los Alcaldes, Gobernadores, Líderes de Sistemas +B, Ciudades +B, y a los mismos ciudadanos, nosotros, a definir y avanzar en un programa de Ciudadanos +B para crear un movimiento ciudadano, con un sistema de evaluación de "nivel de sostenibilidad" que pueda ser tomado como vara para copiar y premiar, ciudadano por ciudadano, pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, país en país para que en 50 años nuestros nietos puedan recibir el planeta que nos dejaron nuestros abuelos.

De nosotros depende, no de otros...