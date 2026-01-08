Conejo Omiltemi, la especie endémica de Guerrero que se creía extinta y reapareció en México.

Un hallazgo científico sacudió la comunidad ambientalista de México: el conejo de Omiltemi, especie endémica de Guerrero que se creía extinta desde hace más de un siglo, fue redescubierto en la Sierra Madre del Sur. La Secretaría de Medio Ambiente del estado confirmó que dos equipos científicos lograron documentar la existencia del Sylvilagus insonus mediante cámaras trampa instaladas en bosques de coníferas.

El último registro oficial de esta especie databa de 1904, cuando el naturalista Edward William Nelson describió por primera vez a este lagomorfo. Durante 120 años, el animal permaneció oculto en las zonas más remotas de la sierra guerrerense, alimentando rumores entre habitantes locales que aseguraban haberlo visto ocasionalmente.

Cuáles son las principales características de la especie encontrada

El conejo de Omiltemi se distingue por su pelaje rojizo oscuro, orejas pequeñas y una cola negra que lo diferencia claramente del Sylvilagus cunicularius. Habita en bosques de coníferas, bosques mesófilos y vegetación de galería en altitudes que oscilan entre los 2,133 y 3,048 metros sobre el nivel del mar, adaptándose a las condiciones climáticas de alta montaña.

Hallan al conejo omiltemi tras 120 años desaparecido que se creía extinto. Secretaría de Medio Ambiente de México

El biólogo Fernando Ruiz-Gutiérrez detectó las primeras señales en mayo de 2024, cuando una cámara instalada en Jaleaca de Catalán captó a un gazapo en plena luz del día. La claridad del video permitió distinguir características únicas que no coincidían con ninguna otra especie conocida en la región , despertando la sospecha de que podría tratarse del mítico conejo perdido.

Cinco años de búsqueda intensa en diez zonas de Guerrero

El ecólogo José Alberto Almazán-Catalán lideró una investigación de cinco años que rastreó diez zonas del estado desde 2019. Su equipo del Instituto para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad logró capturar un ejemplar adulto y realizar estudios que confirmaron la identidad de la especie mediante análisis genéticos y morfológicos.

Los investigadores identificaron 139 registros del conejo en 29 estaciones de fototrampeo distribuidas en Atoyac, Chilpancingo y Técpan de Galeana. Este trabajo amplió la distribución conocida de la especie en 111 kilómetros lineales, demostrando que las poblaciones son más extensas de lo que se pensaba originalmente.

Decimotercera especie rescatada del olvido científico

El hallazgo representa la decimotercera especie redescubierta por el programa internacional Re:wild, iniciativa que busca localizar plantas, animales y hongos perdidos para la ciencia durante al menos una década. La organización celebró el trabajo de los científicos mexicanos por llenar un vacío enorme en el conocimiento sobre biodiversidad nacional.

Las amenazas persisten para esta especie única en el mundo: deforestación, incendios forestales y expansión agrícola continúan presionando su hábitat natural. La Secretaría de Medio Ambiente de Guerrero intensificó monitoreos de vida silvestre y colabora con comunidades locales para establecer estrategias de conservación que garanticen la supervivencia a largo plazo del conejo de Omiltemi en su territorio ancestral.