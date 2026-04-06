La Selección Argentina se despidió de los aficionados locales en La Bombonera versus Mauritania y Zambia, en la antesala del Mundial. Al capitán Leo Messi se lo vio emocionado durante el calentamiento previo ante la ovación del público, como presintiendo que no volverá a vestir la camiseta albiceleste en suelo argentino. Faltando 66 días para el inicio del certamen, todavía no se tienen certezas sobre si jugará su sexta Copa del Mundo. Aunque nadie se anime a asegurarlo, miles de millones de fans del mundo futbolero (incluidos los países organizadores, patrocinadores, agencias de turismo, señales de TV y la FIFA) suman plegarias al cielo para que así sea. Luego del partido con Zambia, el astro rosarino no habló con la prensa pero escribió en sus redes sociales: “Argentina siempre”, junto a fotos del match y un emoji de la bandera celeste y blanca. Este mensaje nos indica que la despedida está cerca. Tras ese último partido, el entrenador expresó su deseo de acompañar a Messi en su posible despedida. “Con él nunca se sabe. De mi parte, haré todo lo posible para que el equipo lo pueda acompañar. Él quiere lo mismo que nosotros, con la diferencia de que está más tranquilo después de haber ganado el Mundial”, señaló. Y agregó: “Esperemos disfrutarlo y que decida venir. Él es feliz dentro de una cancha y todos lo queremos ver”. Es impresionante repasar los múltiples récords obtenidos por Lionel Messi. Con la Selección Argentina registra 116 goles y 62 asistencias en 198 partidos, máximo goleador y con más partidos disputados en la historia. A nivel de clubes sus marcas son: 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos (Barcelona FC); 32 goles y 34 asistencias en 75 (PSG francés) y 83 goles y 43 asistencias en 94 (Inter Miami). Esta temporada, alcanzó su gol oficial N°900 ante el Nashville SC por la Concachampions. El más ganador de títulos con 48 trofeos: 35 con el Barcelona FC, 3 con el PSG, 6 con la Selección Argentina y 3 con el Inter Miami. Récord Guinness goleador en un año natural (91 goles). Máximo goleador histórico de Champions con un mismo club. Máximo goleador histórico de selecciones en Sudamérica. Jugador Más Valioso (MVP) en Mundiales 2014 (Brasil) -Subcampeón- y 2022 -Campeón- (Qatar). Máximo goleador del siglo XXI. Bota de Oro de la MLS 2025: 29 goles, 19 asistencias y 48 participaciones directas. MVP de la Major League Soccer (MLS) en 2 temporadas consecutivas. Y la lista sigue… (Fuente: Sportico-The Business of Sports) Muchas son las fuentes (científicas y otras no tanto), que pueden abordarse para intentar explicar “el fenómeno MESSI”, un futbolista fuera de serie, considerado el mejor del mundo. Sandra Rossi, médica especialista en Deportes y Neurociencia, quien en 2014 se incorporó a River Plate de la mano del DT Marcelo Gallardo, dio su visión en una entrevista con el periodista Matías Martin: “Messi tiene un cerebro que va a otra velocidad” y procesa otras cosas. Es un extraterrestre, tiene la capacidad de “leer” a los otros jugadores según sus habilidades dentro del campo de juego". Y explica que, “los deportistas de alto rendimiento poseen una mente privilegiada, a la visión periférica le agregan una “reacción el doble más veloz” que el resto de los jugadores estándar. Esto se mide en “milisegundos” desde que entra por los ojos hasta que llega al cerebro y da la orden. Este proceso permite “razonar” en medio de las emociones durante el partido". La Dra. Rossi cuenta que utiliza una pantalla (55/70 pulgadas) instalada dentro del gimnasio, con el sistema touch para medir la velocidad de las reacciones. Y agrega: “Estos testeos fueron hechos por científicos del CONICET con los que trabajo hace muchos años y lo que hacemos son unas mediciones de algunas habilidades que básicamente tienen que ver con el tiempo de reacción, cuánto demora el jugador entre que ve un estímulo y es capaz de reaccionar con su cuerpo. Es decir, él tiene que tocar la pantalla y suceden unos milisegundos desde que ve hasta que toca. Esos milisegundos es lo que marca su velocidad de reacción, a qué velocidad ve". Y concluye: “Hay otra cualidad fundamental “el control inhibitorio” que es la capacidad que tiene mi cerebro de frenarme cuando me tengo que frenar, para eso se consume mucha más energía que para ir y tocar. El entrenamiento mental mejora la velocidad de reacción, la toma de decisiones y la concentración en deportistas de élite y esto también aplica a ejecutivos de alto nivel". El último sábado, Inter Miami inauguró su espléndido Nu Stadium, con el partido frente al Austin FC (2-2), donde Leo anotó su primer gol mediante un fuerte cabezazo. Con capacidad para 26.700 espectadores, este estadio comenzó a construirse en agosto de 2023 (unos U$S 350 millones de inversión). A través de un video institucional, el club-franquicia de los hermanos Jorge y José Mas y el exfutbolista David Beckham (Lionel tiene participación accionaria), expresó un reconocimiento a su jugador estrella: “El Inter Miami CF se complace en anunciar la tribuna Leo Messi, con la que nuestro número 10 y capitán pasará a formar parte de un caso excepcional y único en el deporte mundial: un atleta que juega habitualmente en su estadio local con una tribuna que lleva su nombre". Y continuó: “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre. A veces, ciertas cosas no deben esperar”, así fue el mensaje del Inter Miami por sus canales oficiales. Desde su arribo en el verano 2023, el crack argentino (38 años) lideró al equipo que obtuvo los primeros 4 títulos de la historia de Las Garzas: Leagues Cup 2023, MLS Supporters’ Shield 2024, campeonato Conferencia Este 2025 y MLS Cup 2025. Leo Messi ya inició el proceso de análisis retrospectivo de su brillante carrera. De ahí que no nos sorprendió verlo con sus ojos húmedos y enrojecidos mirando hacia las tribunas de La Bombonera. Al final de un ciclo, suele hacerse el balance de todo lo realizado, con imágenes que giran sin parar por la mente como en una calesita de fantasía (carrousel, en francés). Ojalá pueda detener sus emociones a tiempo y razonar, porque para él no habrá mejor despedida que jugar su sexto mundial.