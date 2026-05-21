En esta noticia Apuesta por México a largo plazo

A un año de haber iniciado operaciones en el mercado mexicano, la plataforma alemana de movilidad interurbana Flix ha construido una red trilateral de transporte de pasajeros que conecta a México con 1,600 destinos en Estados Unidos y Canadá, lo que podría acelerar la cantidad de viajeros de cara al próximo Mundial de Fútbol.

El director de la compañía en el país, Carlos Magaña, compartió en conferencia de prensa que la adquisición estratégica de Greyhound a nivel global —hace cinco años— ha permitido integrar de forma nativa los trayectos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque reconoció que no será un pico a largo plazo, el Mundial podría estar sumando demanda a Flix, que está realizando más de 1,600 viajes mensuales en México.

Magaña confesó que la expectativa inicial apuntaba a un flujo mayoritario de viajeros mexicanos hacia el norte; sin embargo, el comportamiento del mercado demostró la solidez de la marca en la región norteamericana.

“Hoy casi el 70% de las relaciones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y México ha sido de allá para acá” Carlos Magaña

Con conexiones directas que enlazan puntos neurálgicos como la Ciudad de México y Puebla hacia Monterrey y de ahí a los países coanfitriones del Mundial 2026, Flix representa una alternativa para el traslado masivo de aficionados norteamericanos y canadienses que ingresarán al territorio nacional para el torneo.

“Creemos que por la buena reputación global sí nos elijan como su opción de viaje”, agregó el directivo, quien aseguró que Flix tiene gran reconocimiento de marca internacionalmente.

La empresa alemana, fundada en 2013, cuenta con el aval de haber transportado a más de 500 millones de pasajeros a nivel global y mantiene presencia activa en más de 45 países repartidos en los cinco continentes.

Es la única marca que está presente en los tres países organizadores del Mundial, aseguró Magaña.

Apuesta por México a largo plazo

La incursión de Flix en México responde a una estrategia de largo plazo respaldada por un análisis de las asimetrías operativas en el mercado local, Magaña detalló que, con base en análisis internos en siete mercados globales, se determinó que el consumidor mexicano paga un 130% más por kilómetro recorrido en comparación con países como Alemania, Estados Unidos, Francia, India o Chile, debido a la alta concentración de proveedores tradicionales.

Flix arrancó operaciones el 27 de mayo con rutas hacia Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Matamoros y Torreón, la red se expandió hacia el Golfo (Veracruz y Tamaulipas) en octubre, el Bajío (Guanajuato y Aguascalientes) en noviembre, y recientemente incorporó la conectividad con Puebla.

Magaña señaló que Flix seguirá abriendo rutas hacia 2027. Aunque se dijo imposibilitado a revelar cifras exactas de inversión en el país, Magaña dijo que la apuesta por México es fuerte, incluso señaló que se ha acercado al gobierno mexicano para generar alianzas, una de ellas es la posibilidad de comprar boletos para el Tren Maya desde su plataforma.