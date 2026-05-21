De cara al Mundial 2026, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que podrían ir a paro ante lo el “silencio e indiferencia” por parte de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por este motivo, miles de vuelos peligran durante las fechas del evento deportivo , por lo que es importante mantenerse informado.

Mediante un comunicado oficial, el sindicato explicó que la decisión surge por la falta de respuesta a distintas demandas laborales y operativas que, aseguran, se deterioraron en los últimos años. El gremio afirmó que actualmente enfrentan condiciones críticas de trabajo que podrían comprometer la seguridad de las operaciones aéreas en México.

Aeropuerto en México. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Durante nuestro XVI Congreso Nacional, la voz del gremio fue clara y unánime”, señaló Sinacta, destacando que los controladores mantuvieron su compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo mexicano pese a la ausencia de soluciones por parte de las autoridades.

Reclamo de los controladores aéreos en México

Entre las principales problemáticas expuestas por el sindicato se encuentran:

Más de 19 controladores laboran sin nombramiento oficial

Pérdida acumulada de alrededor del 30% en su poder adquisitivo

Jornadas y turnos excesivos

Falta de capacitación y limitaciones para el desarrollo profesional, especialmente en nuevas tecnologías y procedimientos

Ante este panorama, Sinacta informó que acudirá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para comenzar formalmente el procedimiento legal de huelga.

“El emplazamiento no es una medida tomada a la ligera, sino un recurso legítimo para exigir condiciones salariales y estructurales mínimas que permitan desempeñar nuestra labor”, expresó la organización.

Posible paro en los aeropuertos de México durante Mundial 2026

La advertencia ocurre en un momento clave para la aviación nacional debido al incremento previsto de pasajeros y operaciones aéreas por la Copa Mundial de Futbol.

El conflicto podría agregar presión a un sistema aeroportuario que ya enfrenta problemas de saturación y desafíos operativos en distintas terminales del país.

Los controladores aéreos son responsables de coordinar despegues, aterrizajes y rutas, además de garantizar la separación segura entre aeronaves dentro del espacio aéreo mexicano.

Sinacta indicó que su objetivo es instalar una mesa de diálogo “real y con acuerdos por escrito” con las autoridades federales, mientras continúa el proceso legal. También llamó a mantener la unidad entre sus integrantes y destacó la responsabilidad que implica su labor diaria en torres y centros de control.

ASPA respalda a los controladores

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) manifestó públicamente su apoyo a los integrantes de Sinacta.

A través de un comunicado, señaló que la seguridad aérea no depende únicamente de las tripulaciones, sino también del trabajo realizado en torres y centros de control de todo el país.

Los pilotos de ASPA nos solidarizamos con nuestros compañeros controladores del @SINACTA pic.twitter.com/GHt7aT3bHJ — ASPA de México (@aspaprensa) May 19, 2026

Asimismo, respaldó las exigencias del sindicato relacionadas con mejores condiciones laborales y capacitación adecuada para que los controladores puedan desempeñar sus funciones con seguridad y certeza.