Ayuso advierte que Madrid enfrenta el “peor” incendio de su historia y pide más medios aéreos: ya arrasó 12.000 hectáreas y hay más de 20.000 vecinos desplazados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó este viernes que los incendios que afectan a la región ya han arrasado 12.000 hectáreas y han obligado a evacuar a 20.000 habitantes. Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Cenicientos, la mandataria aseguró que la situación continúa siendo “muy crítica” debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por la intensidad del viento y las altas temperaturas.

Durante una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, Díaz Ayuso advirtió que las siguientes horas seguirían siendo especialmente complejas para los equipos de emergencia. En este sentido, explicó: “Ahora viene hora y media, dos horas, todavía críticas en cuanto a los vientos y el calor, luego se espera que arrecie, pero mañana continuará otra vez y por eso pensamos que todavía será un día durísimo este sábado”.

Prioridad absoluta: proteger vidas y atender a los evacuados

La presidenta autonómica reiteró que el principal objetivo del operativo es evitar víctimas y minimizar los daños personales. Según señaló, hay miles de personas evacuadas o confinadas y los esfuerzos se centran en garantizar su seguridad.

“Salvar vidas, que no haya lesiones importantes” continúa siendo la prioridad, afirmó Díaz Ayuso, quien también destacó que la Comunidad de Madrid ha desplegado autobuses para facilitar las evacuaciones en las zonas afectadas.

Además, el Gobierno regional mantiene el seguimiento de unos 1.200 usuarios de residencias de mayores y centros para personas con discapacidad que han tenido que ser desalojados y trasladados a lugares seguros. También se han cerrado nueve centros de salud, aunque la atención hospitalaria ha sido reforzada para responder a las necesidades derivadas de la emergencia.

Las autoridades sanitarias han atendido ya a alrededor de un centenar de personas por problemas leves relacionados con la inhalación de humo o episodios de ansiedad. Paralelamente, se está prestando asistencia a animales y explotaciones ganaderas perjudicadas por el avance de las llamas.

Daños materiales y ayudas para la recuperación

El impacto del incendio también se refleja en los daños materiales. Díaz Ayuso informó que la evaluación realizada en la urbanización Encinar del Alberche, en Villa del Prado, confirmó la destrucción de 43 viviendas y daños de diversa consideración en otras 286. Inspecciones similares se llevarán a cabo en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

La presidenta anunció que se destinará un millón de euros a las explotaciones agrarias afectadas. Asimismo, adelantó la creación de una línea específica de ayudas a través del Plan de Inversión Regional para colaborar con los ayuntamientos en las tareas de limpieza, reconstrucción y reparación de infraestructuras una vez que pueda determinarse con precisión el alcance de los daños.

“Estamos hablando de 19.000 evacuados o confinados, cuatro municipios evacuados y decenas de viviendas afectadas. Esto no lo habíamos vivido”, afirmó.

Reconocimiento al operativo y petición de más medios

Díaz Ayuso agradeció el trabajo de los ayuntamientos, voluntarios y vecinos afectados por la “sorprendente colaboración” demostrada durante la crisis. También reconoció la labor de la Guardia Civil, incluidos los agentes que suspendieron sus vacaciones para incorporarse al dispositivo, así como la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los cuerpos de seguridad y las comunidades autónomas que han ofrecido apoyo.

La presidenta destacó además que, pese a la gravedad de la situación, no se han producido pérdidas humanas. “A pesar de tanto dolor, sabemos que todo el mundo está a salvo”, subrayó, al tiempo que valoró el “comportamiento cívico” de los evacuados.

Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar los recursos disponibles para combatir el fuego. “Estamos fuera de la capacidad de extinción del incendio a estas horas, y queremos agradecer tantos gestos que vamos a necesitar una rueda de prensa para eso”, afirmó al reclamar la incorporación de más medios aéreos.

Tensión política en medio de la emergencia

Durante sus declaraciones, la presidenta madrileña aseguró que la región se enfrenta al “peor” incendio de su historia y pidió apartar las disputas políticas para concentrar todos los esfuerzos en la gestión de la emergencia.

Tras las críticas surgidas en torno a la solicitud para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Díaz Ayuso defendió la necesidad de centrarse en el trabajo de extinción y protección ciudadana. “El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él”, señaló. Además, insistió en que la coordinación con el Gobierno central está siendo “buena y absolutamente necesaria” ante una emergencia que afecta a varias comunidades autónomas y que mantiene en alerta a miles de personas. Fuente: EFE.