Milei va ahora por un Presupuesto por decreto

La Argentina termina 2024 con la elección de medio mandato en puertas, la cual tendrá lugar hacia fines de octubre, es decir, dentro de diez meses.

Pero las PASO -las internas abiertas, simultáneas y obligatorias- se realizarían en agosto. Esto hace que la primera elección nacional, aunque sólo sea para elegir los candidatos a diputados y senadores , tenga lugar en ocho meses.

Asimismo, las candidaturas para las PASO deberán definirse en junio, cuando se inicie la campaña electoral para la elección de octubre. Es decir, pasado el primer trimestre de 2025, la Argentina comenzará a vivir un proceso electoral a pleno.

Ello hace que la elección de medio mandato se transforme en una disputa electoral que dominará el año. Esto se confirmó en los últimos días de diciembre, cuando el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , adelantó las elecciones locales para el 6 de julio. De acuerdo a ello, el proceso electoral porteño comenzaría antes la mayoría que el del resto de las provincias.

Javier Milei

Cabe señalar que tener PASO a nivel provincial es una decisión privativa de cada provincia, que puede hacerlas o no de acuerdo a su legislación local. La mitad de las provincias tienen las PASO locales para elegir sus candidatos provinciales por ley local. Algunas las hacen junto con la primaria nacional; otras, como sería el caso de la Ciudad de Buenos Aires ahora, pueden decidir adelantarlas. De acuerdo a los anuncios realizados hasta ahora, CABA realizaría sus PASO locales a comienzos de mayo, la elección local el mencionado 6 de julio, la primaria nacional en agosto y la elección de diputados nacionales y senadores a fines de octubre .

La decisión de Jorge Macri ha sido el detonante de las conflictivas conversaciones que llevan adelante Javier Milei y Mauricio Macri para analizar si harán o no una alianza electoral en 2025. En los últimos días de diciembre, el presidente fue claro: dijo que, si se hacía una alianza con el PRO, debía hacerse en todo el país y no en algunos distritos sí y en otros no, ya que esto llevaría a confusiones y deslealtades respecto a los votantes, que deben saber claramente por qué programa están votando.

Milei marcó claramente su posición en cuanto a la firmeza en una negociación: no está dispuesto a ceder poder ni candidaturas, salvo que el PRO se fusione y diluya dentro de La Libertad Avanza, algo a lo que el ex presidente Macri se resiste porque implicaría la desaparición de su partido. La realidad muestra que los votantes del PRO de 2023 en su mayoría hoy ya están optando por el partido de Milei.

Los sondeos muestran que las dos fuerzas principales son la que lidera el Presidente y la que tiene como eje al Kirchnerismo: las demás son hoy expresiones electorales menores. En cuanto a La Libertad Avanza en CABA, predomina la idea de que es mejor concurrir con candidatos propios y desafiar a Macri en su propio distrito -ya que los primos están fuertemente aliados-, antes que postergar un enfrentamiento para 2027, cuando se pondrá en juego el cargo de Jefe de Gobierno porteño .

El riesgo tanto para La Libertad Avanza como para el PRO es que el electorado se divida en tres tercios en este distrito, poniendo en riesgo el triunfo tanto de uno como de otro. Para el ex presidente Macri, retener la Ciudad de Buenos Aires es la clave de la subsistencia nacional de su proyecto: mientras el PRO gobierne el distrito porteño, seguirá siendo una fuente de poder político alternativo a nivel nacional. Si en cambio lo perdiera, se desarticularía como fuerza nacional.

A su vez, para Milei, imponerse al PRO en su distrito fundacional implica resolver ya en 2025 una disputa que si no vendría en 2027. En la Ciudad de Buenos Aires se renueva la mitad de la Legislatura , es decir los treinta legisladores que fueron electos en 2021. Una alianza del PRO con La Libertad Avanza es suficiente para tener la mayoría en ella, pero divididos podrían no tenerla.

Por su parte, el peronismo K y el sector del radicalismo que lidera Martín Lousteau analizan una alianza que les permita reunir al tercio de votantes que hoy no están acompañando ni a Milei ni a Macri en este distrito.

Mientras tanto, los "profesionales de la política" hacen propuestas como integrar una lista entre el PRO y La Libertad Avanza por mitades iguales, postergando una competencia para 2027 pero sin poner en riesgo la elección de legisladores porteños de 2025. Hasta el momento, en La Libertad Avanza predomina la idea de competir con el PRO y ese ha sido el mensaje de Milei, al decir que, si hay alianza, debe ser en todo el país.

Mientras tanto, ha terminado el primer mes de las sesiones extraordinarias del Congreso sin que se haya gestado una reunión en alguna de las dos Cámaras. Desde la Casa Rosada no se puso en marcha ninguna gestión negociadora relevante respecto a la aprobación del Presupuesto.

Pero al mismo tiempo los legisladores opositores no lograron unificar propuestas y tampoco lo hicieron los gobernadores. Se va afianzando así la estrategia de Milei de prorrogar por tercera vez, mediante un decreto, el Presupuesto de 2023, que fuera elaborado por la administración de Alberto Fernández .

Es una alternativa que permite la Constitución y que ha sido utilizada en varias oportunidades, como ha sucedido en 2024. Tampoco el Gobierno demostró interés en avanzar en las llamadas "reformas electorales", como la eliminación de las PASO a nivel nacional o el proyecto de " ficha limpia ", que le impide presentarse a un candidato si tiene una condena firme de segunda instancia (la provincia de Córdoba ha puesto en vigencia este mecanismo).

Este proyecto también podría utilizarse para impedir una candidatura de Cristina Kirchner en 2025 si fuera sancionado. Pero no parece que esa sea la intención del gobierno nacional. El Kirchnerismo, por su parte, no logró articular mayorías para aprobar el Presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Su división ha sido la causa principal de ello. El enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof será clave para las posibilidades electorales del peronismo bonaerense. Cabe recordar que, en 2013, 2015 y 2017, el peronismo perdió tres elecciones consecutivas por su división.