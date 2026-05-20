La Intendencia de Montevideo presentó este miércoles el proyecto de mejora integral del parque Líber Seregni, una iniciativa que busca recuperar y potenciar el espacio público con intervenciones en áreas verdes, iluminación y equipamiento recreativo y deportivo.

Jerarcas departamentales —entre ellos el director de Espacios Públicos Marcelo Roux, el director de Desarrollo Municipal y Participación, Claudio Villisac y el director del Servicio de Proyectos, Marcelo Bednarik— mostraron el plan al Concejo Vecinal 2 del Municipio B. Según la comuna, la propuesta se construyó tras un diagnóstico del estado actual del parque y teniendo en cuenta los aportes de los vecinos.

Entre las principales incorporaciones figura un nuevo sector de juegos infantiles con componentes lúdicos para distintas edades, la recuperación de la olla de skate, la ampliación de equipamiento para calistenia y un circuito para recorrer en bicicleta, patines u otros medios similares. Asimismo, se acondicionará un sector para potenciar la huerta urbana existente, se definirá un espacio exclusivo para mascotas y se integrará, sobre la calle Daniel Muñoz, un área de recreación con mesas y bancos.

La intervención contempla además trabajos de mantenimiento general y puesta en valor de las áreas verdes y mejoras en la iluminación para aumentar la seguridad y el uso nocturno del parque. La Intendencia indicó que el proyecto forma parte de un plan más amplio de reactivación de espacios públicos que se implementará en los próximos años.