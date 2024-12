Mauricio Macri acusó recibo del ultimátum de Milei para una alianza con el PRO

El expresidente Mauricio Macri acusó recibo esta noche del ultimatum que le lanzó el presidente Javier Milei, quien condicionó una alianza electoral con el Pro, para las elecciones de 2025, a un acuerdo integral.

Macri, a través de un tuit, contestó: "En función a lo dicho por el presidente Milei 'O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no' , acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

En función a lo dicho por el presidente Milei "O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no", acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente... — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 24, 2024

Este intercambio de mensajes se inscribe dentro de una creciente presión que el Gobierno está ejerciendo sobre el PRO para lograr una coalición con miras a las elecciones presidenciales de 2025. En este contexto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura clave del PRO, había dejado clara, en entrevistas recientes, la postura de su partido respecto al rol que debe asumir en el panorama político nacional. Bullrich afirmó que el PRO debe consolidarse como parte activa del gobierno, y que "la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar". Esto se alinea con la idea de que el partido debe ser una pieza esencial del proyecto político de Javier Milei.

De hecho, las declaraciones de Bullrich se alinearon con la postura más firme de Milei, quien, en una entrevista con Forbes, había afirmado rotundamente: "O vamos juntos en todo o vamos separados", refiriéndose a la necesidad de que el PRO y su espacio avancen unidos o, en su defecto, cada uno por su cuenta. Además, Milei dejó en claro que no acepta "trampas al electorado", subrayando la importancia de mantener una línea coherente dentro del oficialismo. "Los que estamos del lado de las ideas de la libertad nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", sostuvo el presidente, reafirmando su compromiso con una política sin concesiones.

Por otro lado, Bullrich, al abordar las tensiones internas dentro del PRO, destacó las diferencias que existen entre los dirigentes del partido y sus bases. Según Bullrich, la mayoría de los afiliados considera que el PRO debe seguir apoyando y fortaleciendo el proyecto de Milei, ya que el 90-95% de los miembros del partido se sienten parte del gobierno y no de la oposición. "No tiene sentido que el PRO compita contra La Libertad Avanza. ¿Para qué? ¿Para sacarle unos votos? ¿Qué sentido tiene eso?", argumentó, haciendo un llamado a consolidar un proyecto común y evitar divisiones internas.