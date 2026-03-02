En apenas dos años, el gobierno de Javier Milei produjo una transformación macroeconómica de una velocidad y profundidad inusuales en la historia argentina de todos los tiempos. No se trata de una mejora marginal ni de un ajuste transitorio: lo que está en curso es un cambio absoluto de paradigma. Los hechos son objetivos y medibles. Argentina pasó de un esquema fiscal crónicamente deficitario a un superávit financiero sostenido. Este gobierno libertario hasta hizo que Aerolíneas Argentinas, después de años interminables de déficits, se tornase en superavitaria. La política monetaria abandonó definitivamente la dominancia fiscal y adoptó una ortodoxia explícita como ancla del nuevo esquema. La inflación, que amenazaba con derivar en una dinámica explosiva al final del mandato peronista anterior, inició un proceso de desaceleración contundente. El riesgo país colapsó desde niveles incompatibles con cualquier financiamiento voluntario hacia zonas que comienzan a reabrir el acceso al mercado. Más importante aún: se evitó una crisis hiperinflacionaria y se evitó un evento de default generalizado con corralito en el medio, tanto del sector público como del privado. Esa doble prevención, que muchos subestimaron ex ante, constituye en sí misma un logro macroeconómico mayúsculo. Pero el proceso no se agota en la estabilización. En paralelo, se está desplegando una batería de reformas estructurales que redefinen el modelo productivo argentino para los próximos cien años. La modificación de la Ley de Glaciares, que obtuvo el visto bueno del Senado el pasado jueves y aguarda la sanción definitiva en Diputados, introduce un cambio sustantivo en el marco regulatorio de la minería, otorgando previsibilidad e impulso exponencial a un sector con ventajas comparativas evidentes y escala global. La reforma laboral, aprobada el viernes en el Congreso, apunta a reducir el costo interno de producción y a flexibilizar un mercado de trabajo históricamente rígido y litigioso. Y, en el horizonte inmediato, aparece la reforma impositiva, que Milei confirmó que impulsará este año en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. Esta es, probablemente, la pieza clave para consolidar el nuevo equilibrio general: distorsiones decrecientes, menor carga sobre el sector formal y mayor competitividad sistémica. No son medidas aisladas ni caprichosas. No es una coyuntura. Es un rediseño integral del modelo económico. Es el adiós a un perverso sistema empobrecedor repleto de prebendas y la bienvenida a una economía abierta, exportadora y eficiente hacia el mundo. Durante décadas, Argentina operó bajo un modelo prebendario basado en protección, subsidios cruzados y tipo de cambio alto como mecanismo de ocultamiento de ineficiencias y de premios rentistas a unos pocos lobistas amigos del poder de turno. Ese esquema generó transferencia permanente de riqueza desde consumidores hacia productores protegidos, deterioro tecnológico, baja productividad y, finalmente, empobrecimiento generalizado. El nuevo paradigma libertario invierte esa lógica: disciplina fiscal permanente, moneda no inflacionaria y expansión de sectores exportadores estratégicos, agricultura, energía y minería, como motores estructurales de generación de divisas. El escenario político acompaña este proceso. Un peronismo en minoría creciente, conceptualmente desorientado y aferrado a un pasado que los jóvenes ignoran, enfrenta a una maquinaria libertaria reformista que avanza con velocidad legislativa explosivamente creciente. Buena parte de la agenda que no pudo aprobarse en 2024 y 2025 comienza a materializarse en 2026 frente a un Congreso donde la oposición tradicional aparece fragmentada y sin narrativa alternativa consistente. El error conceptual del peronismo es profundo: interpreta el cambio como una anomalía transitoria cuando en realidad se trata de un nuevo equilibrio político-económico. El liberalismo no emerge como episodio coyuntural, sino como respuesta generacional a décadas de frustración macroeconómica. La mayoría de los jóvenes argentinos creció bajo inflación crónica, cepos, defaults, estancamiento y vio en carne propia cómo el peronismo quebró a sus padres y abuelos. Su función de utilidad política es radicalmente distinta a la de generaciones anteriores. Mientras tanto, el modelo exportador vuelve a ocupar el centro de gravedad. Históricamente, fue esa matriz la que permitió a la Argentina integrarse al mundo, acumular capital, crecer y reducir pobreza. El desvío prebendario de ocho interminables décadas la debilitó y la empobreció. Hoy, la combinación de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y reformas microeconómicas busca reconstruir esa máquina de generar dólares genuinos. En este contexto, resulta llamativa la performance relativa del equity argentino. El Merval continúa operando en terreno negativo y underperformeando al universo emergente. Existe una disociación evidente entre la mejora de fundamentos macro, la preponderancia legislativa libertaria y la valuación de mercado. Si se asume ausencia de shock global significativo, los precios actuales comienzan a sugerir una asimetría interesante entre riesgo y retorno esperado. Argentina, desde el punto de vista de los fundamentos, se ha convertido en una máquina de producir buenas noticias. El mercado, sin embargo, todavía no termina de internalizar plenamente el cambio que ya es notorio en nuestro país. La historia económica muestra que las transiciones estructurales suelen ser subestimadas en tiempo real. Dos años pueden parecer poco en términos históricos, pero en dinámica macroeconómica representan un épico punto de inflexión hacia la libertad. La performance del gobierno libertario no es simplemente buena. Es extraordinaria en términos comparativos y en velocidad de ejecución. Lo que está en juego no es un ciclo más, es la redefinición del sendero de crecimiento de largo plazo de la Argentina, un país al que el peronismo lo acostumbró a perder y en donde hoy los libertarios abren la puerta de un éxito para todos los argentinos de bien que quieran trabajar en paz y crecer.