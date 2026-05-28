Endurecen la ley: el agua no es un botín ni un instrumento político.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para sancionar con hasta 12 años de prisión y multas de 234 mil pesos a quienes roben, desvíen o lucren ilegalmente con el agua potable. La medida busca proteger “el derecho humano al agua” en la capital.

Durante la discusión del dictamen del Pleno del Congreso de la CDMX, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín afirmó que las reformas buscan “mandar un mensaje firme de que el agua no puede ser utilizada para beneficio personal, económico o político”. La iniciativa fue aprobada con 56 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

Reforma en el Congreso sobre el uso y uso del agua

Qué conductas serán castigadas con cárcel y fuertes multas

Las reformas a los artículos 237 y 238 del Código Penal capitalino sancionarán a quienes impidan, condicionen u obstaculicen el acceso al agua potable mediante cobros ilegales, desvíos, manipulación de infraestructura hidráulica o cualquier forma de coacción.

Las nuevas sanciones incluyen:

Hasta 12 años de prisión

Multas de hasta 234 mil pesos

Castigo por extracción ilegal de agua

Sanciones por desvío o manipulación de redes hidráulicas

Penalización por lucrar políticamente con el suministro

Destitución e inhabilitación para servidores públicos involucrados

La diputada Olivia Garza aseguró que estas prácticas ya no podrán tratarse como simples faltas administrativas. “Quien convierta la necesidad de la gente en un negocio ilegal enfrentará sanciones”, advirtió desde la tribuna del Congreso.

El derecho humano al agua de los habitantes de la Ciudad de México Gemini

La reforma busca frenar el negocio ilegal del agua en la capital

Legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que millones de personas en la Ciudad de México enfrentan problemas diarios de abastecimiento, mientras grupos o personas obtienen beneficios económicos mediante el control irregular del suministro de agua potable.

Olivia Garza sostuvo que cuando alguien perfora líneas, desvía el suministro o condiciona el acceso al agua, “no solamente se afecta una red hídrica, sino también el acceso de miles de personas a un servicio indispensable”. Por ello, las autoridades tendrán más herramientas para investigar y sancionar.

Uso correcto del agua

Endurecen la ley: el agua no es un botín ni un instrumento político

Con la aprobación de estas modificaciones legales, las autoridades capitalinas podrán perseguir penalmente prácticas relacionadas con el despojo y aprovechamiento ilegal del agua. Además, se endurecen las sanciones cuando participen funcionarios públicos en estas conductas.

La diputada Adriana Espinosa de los Monteros afirmó que la reforma “no es simbólica”, sino una respuesta concreta frente a un problema cotidiano. “El agua no es botín, no es instrumento de control político y mucho menos una mercancía ilegal. Es un derecho”, concluyó.