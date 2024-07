Macri y Milei: el mismo rumbo pero no el mismo camino

Así entiende el PRO su diálogo con el Gobierno. Mauricio Macri prepara su regreso al terreno político local para marcar terreno. El partido oficial sabe que los necesita al momento de contar los votos en el Congreso.

Pero el expresidente tiene su plan: apoyar pero con vida propia. El Pro estrena nuevo titular. La función será el primero de agosto en un lugar de La Boca a definir. En la cancha xeneize difícil (su nula relación con Riquelme hace casi imposible pensar que pueda ser viable la utilización de ese lugar).

Algunos sugieren la Usina del Arte, pero pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y prefieren no mezclar la cosas, teniendo en cuenta que el primo del ex Presidente es quien tendría que autorizarlo. De modo que aún resta establecer la locación.

Cerca de Mauricio Macri creen que podrían contar con unas 1000 personas. Serían de la partida al menos tres gobernadores: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Nacho Torres, de Chubut y por supuesto su primo Jorge, por la Ciudad. También llevarán intendentes propios y dirigentes territoriales que están siendo convocados por Cristian Ritondo y Diego Santilli.

De todos modos, las aguas están divididas dentro del PRO. Están los que quieren y hacen público que el acuerdo con el partido de Gobierno sea concreto y a nivel nacional con miras al 2025, como por ejemplo el exlegislador por la Ciudad, Francisco Quintana: "Yo soy de los que cree que lo mejor que le puede pasar a los argentinos que apostaron por un cambio es que el PRO y LLA confluyan en un gran frente electoral.Las diferencias se pueden dirimir en las PASO", aseguró.

De la vereda de enfrente están quienes creen que si el acuerdo se materializa en un frente electoral, el PRO desaparece. Mauricio Macri es de esa partida.

"El Gobierno no quiere al PRO", aseguran cerca del presidente del partido, "nos quieren a nosotros pero no quieren al PRO. De modo que lo mejor que podemos hacer es seguir siendo partidos separados, con apoyo legislativo y con apoyo político en los casos que sea necesario y que estemos de acuerdo. Marcar diferencias. El rumbo es el mismo pero el camino no. El camino de las agresiones, el camino de romper relaciones institucionales con otros países y la lejania con los problemas de la microeconomía no se parece en nada a lo que nosotros pensamos", afirman.

Esta semana una de las voces que más escucha el presidente Milei, la de su asesor Santiago Caputo, se vio envuelta en un enredo de mensajes dirigidos supuestamente a Mauricio Macri. En la red X, clausuraron una cuenta por agresividad manifiesta: "Al señor desesperado por las cajas y resortes de poder que habla con todos los popes del periodismo nacional viendo como rayar al Gobierno, le queremos decir que se adapte o muera" , afirmaba el último twit que salió desde @SnakeDocLives.

Así es como el presidente del PRO planea responderle. Con un acto en el que pueda mostrar a quien quiera ver que es necesario para el partido de Gobierno.

En la Cámara de Diputados La Libertad Avanza cuenta con 38 representantes y el PRO tiene 37. Si los tres que se abrieron del bloque oficialista, incluyendo a Oscar Zago que hoy preside el Movimiento de Integración y Desarrollo, votaran por separado del Gobierno con el PRO, o decidieran directamente sumarse a ese bloque, entonces el partido de Macri pasaría a tener 40 lugares convirtiéndose en la segunda minoría detrás de Unión por la Patria.

En principio, frente a los próximos desafíos el PRO piensa en acompañar en materia legislativa todo lo que no sea salirse del déficit 0.

Pero el Gobierno tiene varios frentes por delante y necesita del apoyo parlamentario sí o sí. Tanto para la reforma política (en la que encuentra consenso por ahora en pocos puntos) como en la Ley Hojarasca, impulsada por Sturzeneger para limpiar al Estado de un conjunto de regulaciones que según la mirada del oficialismo entorpece el funcionamiento económico. También necesitan el apoyo para la baja de la edad de imputabilidad en los menores, en donde no hay una posición unánime y para la flexibilización de las leyes laborales.

No pueden no tener en cuenta que allí pesan los pedidos de los empresarios, quienes preocupados por la situación de sus sectores, quieren limitar el poder de la protesta sindical porque consideran que con determinadas acciones como bloquear el ingreso a las fábricas como modo de protesta, se agravaría aún más la situación. En ese sentido el Gobierno tiene en cuenta que la resistencia de los sindicatos frente a la intención del oficialismo de limitar los períodos de sus dirigentes y de quitar la obligatoriedad del famoso aporte a la cuota sindical seguirá siendo muy fuerte y necesitará de las manos amigas a la hora de votar.

Hace pocos días, Patricia Bullrich insistió con la necesidad de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza cuando dijo "la línea divisoria es ser opositor o ser oficialista. No es un problema de vínculos sino de que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema. "¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios, sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante", aseguró.

"En Argentina la gran división es si saber si vas a apoyar al Gobierno porque considerás que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hacemos de manera especulativa o crítica", finalizó la ministra de Milei. Más claro echale agua. Otra vez el teléfono que sonaba era el de Mauricio Macri.

Cerca del ex Presidente lo insitan a cambiarle la mano: "nosotros tenemos que invitarla. Que ella diga, estando en el Gobierno de qué lado está. Es un acto del PRO ¿seguiría viniendo? Si no viene es porque claramente ya no se siente parte", le aconsejan.

Mauricio por ahora no quiere. Cree que por más que no se borró en lo formal del partido hace rato que Bullrich dejó de ser parte del PRO.

Lo cierto es que por estas horas en esas aguas se dirime el futuro de un posible acuerdo. En lo formal nadie habla de lugares en las listas para el año próximo. La gente hoy no lo tolera y el horno no está para bollos.

Pero está claro que LLA, aún sin sello a nivel nacional, también analiza eso. Mientras tanto en el PRO insisten: "cerca, pero no revueltos.... el mismo rumbo, pero no el mismo camino."