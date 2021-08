Los usos de los DEG del FMI

Resulta interesante leer a la titular del FMI sobre el porqué de la reciente emisión de u$s 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), los que se distribuirán desde el 23 de agosto entre los países miembros del organismo internacional.

Kristalina Georgieva, titular del FMI señala: "Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes."

Agrega que "...ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la COVID-19".

Son dos los aspectos para resaltar.

Uno remite a la crisis mundial en curso, evidenciado en la mayor emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), duplicando el stock asignado hacia la crisis del 2008/9.

El otro aspecto nos lleva a la afirmación de estar destinada al auxilio de los "miembros más vulnerables", cuando la asignación de fondos opera sobre la base de las cuotas de cada país miembro del Fondo, con 7 países que concentran el 45,16% del total (EEUU, China, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia).

El sentido de la decisión apunta a resolver la crisis sanitaria y su impacto económico.

Basta analizar el caso de la Argentina y el uso de los DEG para verificar el nulo efecto sobre la cuestión sanitaria y los problemas económicos sociales acumulados en años de recesión e inflación.

El país usará unos u$s 4350 millones para cancelar parcialmente deuda por un total de u$s 45.000 millones. Hay vencimientos hasta fin del 2021 por u$s 3822 millones, los que se cancelaran con esa asignación de DEG mientras se negocian las postergaciones de los vencimientos del 2022 y 2023.

De hecho, con esta asignación de DEG, el FMI achica la deuda argentina, mejorando su exposición de una acreencia impagable en las condiciones actuales, según declara el ministro Martín Guzmán.

Más allá de la situación de la Argentina, la emisión pone en evidencia la crítica situación mundial, ya que los DEG tienen una historia asociada a las crisis globales de fines de los 60, de comienzos de los 80 y del estallido del 2008/09.

En cada ocasión se necesitaron emisiones más elevadas, que ahora son más del doble del stock existente al 2009.

Más allá de los paliativos financieros que supone la medida, mientras no se resuelva la crisis derivada de la ralentización de la inversión productiva, resulta imprevisible una salida duradera al estancamiento global, ahora complementado con la amenaza mundial del retorno de la inflación.