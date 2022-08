Los números desde los que parte Sergio Massa

Estamos esperando que en estos días se anuncien medidas económicas. Por las dudas aclaro que este artículo no quedará obsoleto cuando se anuncien, porque me referiré a algunos elementos o datos fundamentales.

Muchos argentinos estamos preocupados por la situación económica y social del país. Es frecuente escuchar que es esencialmente un tema político, o que es sólo temporal porque es un tema de liquidez, o que las enormes riquezas que esconde nuestro suelo pueden pagar por el crecimiento, etc.

Así juró el piquetero de origen trotskista que entró a Diputados en lugar de Sergio Massa



Seguramente todos esos conceptos sean ciertos. Aunque mágicamente hubiera consenso en las políticas a aplicar y un claro liderazgo, debemos tener claro algunos datos desde los cuales partimos.

Me limitaré a simplificar unos pocos de estos datos.

Siguen los cambios en el BCRA: habrá nuevo director y se sentirá en el BICE



El primero es que el déficit fiscal es alto y creciente. En el mes de junio, el déficit en términos del PBI fue similar al de todo el año 2019. Ningún déficit puede sostenerse por mucho tiempo y mucho menos si es creciente. Si hay déficit es porque los ingresos no alcanzaron para cubrir los gastos y la única forma de pagar es con aún mayor deuda o con emisión de dinero, lo que crea otros grandes problemas.

El segundo es que la emisión que se ha utilizado para cubrir ese déficit creciente ha tenido un aumento muy considerable. Desde Diciembre de 2019 la base monetaria (la emisión de billetes) se ha multiplicado por cuatro y ninguno de nosotros es cuatro veces más rico ni se producen cuatro veces más bienes. Este aumento de la base monetaria lleva a un continuo aumento de precios. Si no hubiera esa emisión no se hubiera podido pagar todo lo que el Gobierno gasta.

Aumento del transporte público: con quita de subsidios se ahorra $ 7000 millones



Para evitar el continuo aumento de precios, el tercer tema a considerar es que el BCRA intenta recuperar o absorber el dinero que acaba de emitir. Para ello utiliza sus propias Letras o deuda de forma tal que el dinero no quede circulando, pero la tasa que debe pagar es creciente. El problema es serio porque el BCRA no tiene forma de pagar esa tasa de interés ni capital como no sea volviendo a emitir, generando un círculo vicioso. A Junio 2022 vemos que monto total de deuda del BCRA ha aumentado más de cuatro veces desde Diciembre 2019.

Semejante crecimiento del déficit, emisión y endeudamiento del BCRA no son los únicos temas preocupantes. De hecho, la deuda bruta total ha aumentado también considerablemente, pasando de un monto de U$S 323.000 Millones a fines de 2019 hasta alcanzar U$S 376.000 Millones a fines de marzo 2022. Este crecimiento es superior a la totalidad del endeudamiento con el FMI. En otros términos, es 8 veces la deuda con el FMI.

El Gabinete de Massa: por qué gobernadores peronistas festejan a un secretario



Puesto en otros términos, a pesar del descomunal crecimiento del endeudamiento, aún así ha sido insuficiente para financiar el déficit fiscal por lo cual hubo que recurrir a la emisión monetaria, que ha generado una inflación que es mucho más del doble del que había a fines de 2019.

Buscando fuentes de financiación adicional se utiliza al sector exportador como gran pagador de dos impuestos. Uno de ellos son las retenciones y el segundo es que está obligado a liquidar divisas a un monto sustancialmente inferior al que puede obtener, por ej, un turista. En el caso extremo un productor de soja recibe la mitad de la mitad de lo que recibiría sin esos dos impuestos. Esto es así si se compara que un productor de soja recibe algo más de $85 por cada dólar de aproximadamente $ 330.

Qué medida clave tomó Silvina Batakis en su último día como ministra de Economía



El déficit tiene origen en un descomunal crecimiento del gasto público total que se ha duplicado en 20 años. Para compensar semejante gasto los impuestos también se han duplicado, lo que dificulta que la economía pueda crecer. Asimismo, dentro del gasto hay muchos componentes inflexibles, que dificultan su reducción: el principal componente del gasto nacional es el gasto de seguridad social que es aproximadamente la mitad del gasto. Todos quisiéramos que los jubilados cobren más pero es tal el impacto que tendría sobre el gasto nacional que es difícil de lograr.

La importancia de mostrar tan simplificadamente estos números es que desnudan la dificultad de lograr crecimiento. Sin ese crecimiento toda deuda, no importa el monto, se convierte en onerosa porque los intereses no pueden ser pagados con crecimiento sino restando o detrayendo del flujo normal.

El mercado se llamó a cautela y se moderaron los bonos en dólares



Focalizarse en el dólar o las reservas es mirar los efectos de los datos que acabo de mencionar.

Toda medida que apunte solo sobre dólar o reservas comprará tiempo, aunque en realidad lo importante es ir a la raíz del problema.

Para bajar el déficit las soluciones deberían enfocarse en fomentar la actividad privada: desregular la economía , alentar exportaciones, facilitar el ingreso al de trabajo de jóvenes y no tan jóvenes, modificar el sistema fiscal que aunque mantenga una elevada recaudación no debiera afectar el ahorro. Nótese que no menciono devaluaciones o más deuda o reperfilamientos ni ninguna de las otras opciones que -irresponsablemente- se mencionan. A lo sumo tendrían un efecto efímero, porque el problema de base seguirá existiendo.

La magia financiera no será suficiente para esta nueva etapa con el mercado



No descarto que los problemas puedan tener una raíz política, como tampoco se pueden minimizar estos datos económicos que son contundentes. Creo que no debemos pedir al ministro que mágicamente solucione estos temas, pero sí debemos estar atentos a que no haya aún más restricciones ni medidas que profundicen estas dificultades.

No es fácil, pero es indispensable que estos desagradables datos puedan empezar a mejorar. La política no puede ser una excusa sino al contrario, la solución.

El Gabinete de Massa: por qué gobernadores peronistas festejan a un secretario