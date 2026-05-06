Presidencia de la República convocó este martes a las autoridades del gabinete para adoptar medidas ante el aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé un período de inestabilidad con tormentas fuertes, abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura a partir de esta semana. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que desde el jueves volverá a regir la alerta pública de nivel rojo, con especial énfasis en la protección de las personas en situación de calle, a quienes se notificará la evacuación obligatoria. “A partir del día jueves del corriente comenzará a regir nuevamente la alerta pública de nivel rojo, particularmente para las personas en situación de calle, que son las de mayor vulnerabilidad”, afirmó Sánchez durante una conferencia realizada junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el director del Sinae, Leandro Palomeque. Para garantizar la atención se habilitarán centros de evacuación en la capital: el Polideportivo de la Escuela de Policía (Camino Maldonado) y el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército Nacional (Avenida de las Instrucciones). Sánchez indicó que, si es necesario, se abrirán más espacios, con previsiones de centros en La Paz, Las Piedras y la zona de la Aguada, además de las plazas que ya dispone el Ministerio de Desarrollo Social. Civila recordó que Mides cuenta con más de 8.000 plazas disponibles, entre estables y eventuales, y que equipos de duplas —compuestos por técnicos y personas con experiencia en situación de calle— se acercarán a barrios para ofrecer asistencia. En el interior del país, el Ejército Nacional dispondrá cupos para evacuados y el Ministerio del Interior trabajará junto a los comités departamentales para establecer centros donde se requiera. El director del Sinae señaló que la coordinación local será clave para garantizar la implementación de las medidas. El informe de Inumet prevé que desde la tarde del martes comenzará un período de inestabilidad con tormentas y, para la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes, el ingreso de un frente frío que podría dejar acumulados de entre 60 y 100 mm en 12 horas en zonas del centro-sur, este y noreste del país. Las tormentas podrían venir acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes y caída ocasional de granizo. Desde el viernes y hasta la mañana del domingo, la formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico incrementará los vientos y el oleaje, afectando principalmente la costa. Las autoridades aclararon que la alerta pública no implica la suspensión de clases ni de otras actividades, sino que apunta al resguardo de las personas más vulnerables. “Para este gobierno estar en la calle no es un derecho sino que requiere de políticas públicas más amplias”, enfatizó Sánchez.