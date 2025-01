Limpiando el terreno para el levantamiento del cepo

Silenciosamente el equipo económico está preparando el terreno para el levantamiento del cepo . O mejor dicho, de las principales restricciones que imperan hoy en el mercado cambiario . Se trata de una movida clave en el marco del acuerdo con el FMI , con desembolsos frescos de por lo menos u$s 11.000 millones. Inédito en la Argentina: es el propio gobierno en esta ocasión el que limita el monto a tomar.

El país al revés. La alta repercusión que tuvo en el exterior el plan Milei y la reciente asunción de Donald Trump obligó al staff del organismo a recalcular su postura con la Argentina. Quedarse fuera de juego era muy peligroso para los técnicos que cargan sobre sus espaldas el haber aprobado el programa y desembolsos en la gestión de Alberto Fernández , Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa, donde florecieron controles de precios, cepos, el desborde fiscal.

El martes se anunció un canje de deuda voluntario en pesos que asciende a $ 22 billones, casi 21% de los vencimientos que operan en el 2025, en momentos en que bancos, fondos e inversores buscan extender el plazo de las colocaciones en pesos para aprovechar las tasas en un escenario de desinflación intocable. Pero de esta manera el equipo económico limpia vencimientos de deuda que, con el cepo levantado, bien podrían en este año político agregar presión en el mercado cambiario. Si esos 22 billones de pesos se pasan al 2026, es una amenaza menos para la estabilidad cambiaria en la previa de las elecciones de medio término.

Si algo caracteriza a Javier Milei y al equipo económico es que no corren riesgos innecesarios. Está claro que el capital político del gobierno se basó en la rápida desinflación de la economía y en haber desactivado las bombas económicas heredadas del "IV kirchnerismo". El canje de la deuda se da en momentos en que se espera una reducción de las tasas del BCRA desde febrero con instrumentos que dan la opción de aprovechar una tasa fija en pesos o bien, contra la variable "TAMAR" estar cubiertos respecto de variaciones de la política monetaria del BCRA. No debería sorprender si la adhesión a esta oferta lanzada por la Secretaría de Finanzas que conduce Pablo Quirno es muy alta. Todos ganan: tenedores de papeles en pesos y el propio gobierno.

Javier Milei

La misión del staff se encuentra trabajando desde el martes en Buenos Aires. Desde el Ministerio de Economía desean que sea lo más breve y silenciosa posible pero Kristalina Georgieva , astuta, se lanzó a mostrar su apoyo a la Argentina el día anterior a la asunción formal de Donald Trump.

¿Cómo sigue? La mayoría de las cuestiones ya están cerradas. Hay algunas vinculadas a las trabas que se removerán en el mercado cambiario. Está claro que no serán todas. De nuevo, el gobierno no quiere correr riesgos gratuitamente. Es mejor pecar por lento que por apresurado. Hay mucho en juego y el kirchnerismo, ¿también el PRO?, están a la espera de cualquier retroceso para sacar partido en la previa electoral . Los tiempos se aceleraron con el adelantamiento de las elecciones en la estratégica CABA. Jorge Macri desea que las elecciones se celebren el 15 de mayo o incluso antes, algo que será debatido en la legislatura porteña desde la semana próxima. La campaña electoral ya comenzó con movimientos y búsquedas de apoyo a nivel provincial y nacional. Hay mucho en juego. Más en CABA.

Enero comenzó en positivo para los mercados emergentes. Brasil dio señales de vida con ganancias de 15% en sus acciones y caída en el tipo de cambio. Ayuda y mucho que Brasil no sufra en materia económica. Más allá del enfrentamiento entre Lula y Javier Milei, que a Brasil le vaya bien le facilita la transición financiera y cambiaria a la Argentina. Pragmatismo ante todo.

En el mercado cambiario hay algo de ruido con las intervenciones del BCRA en el dólar en la Bolsa. Desde julio, cuando se instaló el régimen que da luz verde formal a Santiago Bausili a operar en el CCL, los montos en cuestión eran el 30% de lo que operaba en el mercado mayorista oficial. En diciembre y lo que va de enero hasta el día 16 ascendía al 40%. Las últimas jornadas se fue calmando la presión compradora sobre el dólar en la Bolsa. Pero muestra que hay muchos desafíos circulando. El paper presentado por Vladimir Werning en una presentación en Londres hace una semana ante inversores mostró el nivel de la intervención oficial en enero, u$s 619 millones hasta el día 16.

Pero cuando hablamos de levantar el cepo, ¿de qué estamos hablando? De las compras de ahorristas para atesoramiento vía home banking, del dólar turista , de dividendos. Se tiende a imaginar que la autorización para girar dividendos será en forma gradual o quizás con un nuevo Bopreal . El compromiso de eliminar las restricciones para dividendos, el stock acumulado, con un título del BCRA puede servir para dar un manto de credibilidad adicional al plan económico. ¿Tiene sentido habilitar el dólar oficial al turismo que puede superar los u$s 8.000 millones al año? Mmm....No pareciera que esté en la mira oficial. Lo que sí es una traba que poco se menciona y que ocasiona trastornos a empresas es la restricción cruzada, que impide al acceso al mercado oficial a quien cometieron el sacrilegio de haber comprado dólares en la Bolsa. Ese castigo a la herejía de operar en la Bolsa fue otra de las invenciones K cuando tenían más filtraciones que el plomero del Titanic.