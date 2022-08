La respuesta está en el corazón productivo

Comencemos relatando una obviedad. La Argentina atraviesa una situación económica difícil. La inflación pulveriza los ingresos de las y los trabajadores, y si bien el empleo crece sin pausa, nos enfrentamos por primera vez a una situación donde una familia que trabaja no llega a fin de mes.

Nadie desea ahorrar en pesos ni piensa el valor de vender bienes en nuestra moneda. Además de este problema, que es extremadamente complejo, aunque se intente simplificar. La Argentina arrastra una multiplicidad de problemas graves: restricciones de reservas, un enorme endeudamiento con un cronograma de pagos imposible de cumplir, indignos niveles de pobreza e indigencia, y una estructura social cada vez más fragmentada. A este cóctel podemos sumarle las consecuencias de la pandemia y la inestabilidad global causada por la guerra en Ucrania, y ahora la tensión entre China y Taiwán.

La contracara inflacionaria y la clave argentina para salir del pozo



Quienes van a cobrar el bono jubilatorio de $ 7000 y cuándo



La democracia funciona porque posee un método claro. Se elabora una plataforma electoral y se celebra un contrato moral con la ciudadanía. Se trabaja para el futuro pero para un futuro concreto, tangible. Y para cumplir con ese contrato moral es necesario hacer. Por eso, desde mis inicios, creo que la política es acción y transformación.

Y si bien para hacer es necesario debatir, el debate interno no puede reemplazar la acción de gobierno. No se puede gobernar sin la capacidad de prever, y debe tenerse previsión para un tiempo determinado, porque la política debe dar respuestas a los problemas concretos y cotidianos.

Dólar futuro: alivio en un mercado en el que el BCRA aún mantiene fuertes apuestas



Ahora, es importante que el cambio de nombres y de funciones no nos quite el foco de lo verdaderamente importante. Decía más arriba que no se puede gobernar sin prever, pero tenemos que prever un camino de desarrollo para las próximas tres generaciones, no para los próximos tres meses.

Entonces: ¿cuál es el camino de desarrollo posible para la Argentina? Algunos buscan respuestas en otras latitudes, y otros creemos que hay un camino de desarrollo cotidiano, que se muestra en el corazón productivo de nuestra patria.

Kristalina Georgieva le envió una carta a Sergio Massa y reforzó el apoyo del FMI al país



Mis comprovincianos me eligieron para defender a Santa Fe. Pero no asumo esta defensa de mi provincia como una cuestión de fe, sino convencido de que el modelo de desarrollo del interior productivo de la Argentina es un faro que puede proyectarse a la Nación.

¿Qué aumento hay para los jubilados?



Santa Fe lidera múltiples cadenas agroindustriales como la carne, los productos lácteos, la maquinaria agrícola, el biodiesel a partir del aceite de soja o la biotecnología, entre muchas otras.

Además, fue la más eficiente de todas las provincias en lo que hace a la balanza comercial, porque exportamos mucho más de lo que importamos. Tenemos más de 700 empresas que venden sus productos a más de 150 países en el mundo expresando un cuarto del total de exportaciones argentinas y contamos con el mayor complejo portuario oleaginoso del mundo ubicado en el gran Rosario, por el que todos los años salen 75 millones de toneladas de granos, aceite y harina de soja, biodiesel y glicerina refinada, entre otros.

No te quedes en pesos: 3 formas inteligentes de comprar dólares hoy mismo



Nuestra tarea es defender a Santa Fe, y a cada uno de sus sectores productivos. Y la cumplimos todos los días con orgullo, sin pausa y con convicción de acero, y más allá de tiempos electorales, resultados coyunturales o contextos cambiantes. Es lo que hacemos. Y lo que hacemos nos define.

Nuestra convicción es clara. El desarrollo de la Argentina sólo puede lograrse apostando a su producción y eso no puede lograrse sin dialogar entre todos los sectores. Pero el diálogo no es una suma de monólogos, ni la imposición de un dogma. El dialogo son dos que se escuchan.

Anticipo: cuánto subirán los plazos fijos para enfrentar al dólar blue y a la inflación



Media sanción al Acuerdo Fiscal: los gobernadores se cubren ante posibles ajustes



Construyamos un horizonte compartido por todos. Recuperemos la confianza, la previsibilidad y la capacidad de hacer cosas juntos.

Santa Fe demuestra que gran parte de las discusiones nacionales son basadas en falacias. No es campo "o" industria. Es campo e industria. Es construcción y biotecnología. Es pesca, minería, petróleo, energías renovables. Son los sectores empresarios y sindicales. Son los y las trabajadores autónomos y los que nutren la economía popular. Argentina puede, y debe, incluirnos a todos.

La nueva realidad se hace carne



Deseo que este proceso que se inicia sea mucho más que un cambio de nombres. Muchas de las respuestas que se necesitan se encuentran en el corazón productivo del País. En cada uno de los que se levantan cada mañana a producir, sembrar, estudiar, crear, enseñar, curar, invertir y cuidar. En nuestros pueblos y nuestras ciudades. Se basa en el esfuerzo, la constancia y el sacrificio.

Donde el Estado acompaña la iniciativa privada. No queda lejos de los despachos oficiales, se puede ver todos los días en Santa Fe. Nosotros lo defendemos. Ojalá la Argentina empiece a transitar este sendero y sea esta la oportunidad que tanto anhelamos. No pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos.

Los dólares de Vaca Muerta: la contracara argentina y la clave para salir del pozo