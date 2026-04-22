El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el martes, 21 de abril de 2026, Los números ganadores son 01, 21, 23, 25, 31, 46; la cifra complementaria el 20 y el número de reintegro el 0. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador con un premio de 5,557,897.33 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 3 ganadores, quienes recibirán un galardón de 68,166.04 euros. Para el sorteo del martes, 21 de abril de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.607.585 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.817.085,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales. El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros. Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos. El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores. Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes: Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para reflexionar sobre la experiencia de juego y evitar que se convierta en una actividad compulsiva. Si en algún momento sientes que la apuesta está afectando tu vida personal o financiera, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación.