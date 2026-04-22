México es el segundo país con menos capacidad de almacenamiento de combustibles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un equivalente de 3.5 días, mientras que la norma internacional a la que se comprometió México con la Agencia Internacional de Energía es de 90 días. El sector privado tiene 12 terminales de almacenamiento funcionado, mientras que Pemex tiene más de 70, pero el sector detuvo su crecimiento a partir de la llegada de la 4T al Gobierno Federal, ante el cambio en la política energética implementado el sexenio pasado. Durante el 4° Foro Nacional IMEF. Energía e infraestructura en la agenda nacional, Víctor Vázquez Maúlen, socio fundador de Venture Lex, advirtió que en México la confianza para invertir en este sector es baja, debido a que un empresario que busca abrir una terminal de almacenamiento de combustibles puede invertir hasta 18 meses para obtener los permisos necesarios. “Cuando un inversionista ve el camino de la bestia para lograr un permiso de almacenamiento prefiere utilizar el trasvase, aunque actualmente este esquema está prohibido”, advirtió. Para Rajam Vig, fundador de Grupo Indimex, el almacenamiento y la infraestructura es la base de un mercado que funciona bien y México requiere acelerar su capacidad, debido a que dentro de poco será una de las 10 economías más grandes del mundo, que incrementa el consumo de combustibles. “El mercado está desesperado por tener más infraestructura para tener hasta 5 días de redundancia, pero no es negocio para un inversionista si no hay claridad en el mundo de los combustibles, gas y electricidad”, advirtió. En entrevista, Francisco Melo, director comercial en Bulkmatic, aseguró que en los próximos 10 años, la empresa planea invertir u$s 600 millones en el desarrollo de terminales de almacenamiento en Hermosillo, Sonora; Pesquería, Nuevo León; así como en Tula, Hidalgo. Este año, abundó, la empresa destinará aproximadamente u$s 100 millones al desarrollo de la primera y segunda fase de una terminal de almacenamiento de 100 hectáreas con capacidad para 500 mil barriles. Además, destacó que existe una mejor relación con las autoridades regulatorias de este sexenio en comparación con las que estuvieron en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, Víctor Vázquez destacó que Pemex no tiene capacidad de inversión para incrementar la capacidad de almacenamiento y es necesario establecer mecanismos que permitan la cooperación. Finalmente, Rajam Vig aseguró que este gobierno abrió la puerta para mejorar la comunicación en comparación con el sexenio anterior, por lo que pidió que se mantenga la transparencia y la colaboración.