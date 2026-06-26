En esta noticia El prometedor negocio de creadores

Medellín, Colombia.- El mercado de la economía de creadores en la región se encuentra en franca expansión y se multiplicará por 9 en los próximos años hasta el 2033, asegura João Pedro Resende, CEO y cofundador de Hotmart, una de las plataformas tecnológicas all-in-one pioneras en la economía de creadores (Creator Economy) en América Latina y a nivel global.

Resende dijo que el negocio de Hotmart —valuado en más de mil millones de dólares tras recibir una ronda Serie C de u$s 130 millones de dólares, liderada por el fondo estadounidense de capital de riesgo TCV (inversionista de empresas tecnológicas como Netflix y Spotify)—, se encuentra en la intersección entre el mercado global de la economía de creadores, que está en camino a valer u$s 480,000 millones de dólares para el año 2027 y el de la educación online, que se proyecta alcanzará un valor de u$s 800,000 millones de dólares para el año 2030.

También respaldada por General Atlantic, Hotmart fue creada en 2011 en Belo Horizonte, Brasil, por João Pedro Resende y su socio Mateus Bicalho. Originalmente nació como una idea simple para que autores pudieran vender contenidos en formato PDF y rápidamente mutó a una infraestructura completa.

Hoy su modelo de negocio no es solo el de un marketplace, sino el de un proveedor de infraestructura digital integral. Su ecosistema permite a creadores independientes (a los que denomina infoproductores) registrar, alojar, automatizar cobros multi-moneda (a través de su sistema HotPay) y vender productos como cursos online, ebooks, podcasts y eventos en todo el mundo.

La plataforma ha escalado de manera masiva, superando los 35 millones de usuarios a nivel mundial en sus registros de los últimos años.

Actualmente, tiene su sede operativa internacional en Ámsterdam, Países Bajos, y mantiene oficinas comerciales y técnicas en su país de origen y en mercados clave como México, Colombia, España, Estados Unidos y Reino Unido.

El prometedor negocio de creadores

En el marco del Hotmart Fire Sessions 2026 celebrado en Medellín, Colombia, Resende buscó derribar los mitos sobre las audiencias necesarias para monetizar. Aseguró que el 74% de los productores considerados principiantes (aquellos con una facturación activa anual por debajo de los $250,000 dólares) tienen hasta 50,000 seguidores.

Mientras que el 36% de los productores avanzados (aquellos con una facturación anual superior a los $250,000 dólares) también tienen menos de 50,000 seguidores. Esto demuestra que no se requiere una audiencia masiva para construir un negocio de alto impacto financiero.

“La magia de este mercado es que se puede empezar con muy poco, se puede aprender a lo largo del camino y se puede llegar muy lejos”, dijo el creador de esta empresa brasileña ante más de 2,000 personas

“Mucha gente piensa que tienes que ser un grande influenciador o influenciadora para tener éxito en este mercado, pero los números dicen que no (…). Hay mucha gente construyendo negocios muy grandes con no muchos seguidores”, aseguró Resende.