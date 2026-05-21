Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 21 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 742,39 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.38%, es superior al 15.17% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días el Real alternó subas y bajas, tuvo una breve pausa en la mitad del período y cerró prácticamente sin cambios respecto al nivel inicial.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 21 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarían 74238.58 pesos colombianos; 200 reales costarían 148477.16 pesos colombianos y 500 reales, 371192.89 pesos colombianos.