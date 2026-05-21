Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 21 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.321,78 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la cotización cayó un -1.06% en la última semana y acumula un -8.10% en el último año, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.92%, es menor que su volatilidad anual del 16.47%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

En las últimas 2 sesiones, el euro bajó frente al peso colombiano.

Durante los últimos 10 días, la cotización del euro acumuló 6 descensos y 4 alzas, sin días estables, con alternancia frecuente y cierre bajista.

La cotización del Euro mantiene una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 21 de mayo de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 432177.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 864355.96 pesos colombianos y 500 euros, 2160889.90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en Colombia solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera; compara el tipo de cambio del día y las comisiones. Evita intermediarios informales, usa transferencias o pagos electrónicos y exige factura y comprobante.

Para vender, acude a entidades reguladas y confirma la tasa de compra y los costos antes de cerrar. No entregues efectivo en la calle; verifica la identidad del operador, realiza la operación en sede segura y conserva los soportes, cumpliendo la normativa vigente.