Juicio a Cristina Kirchner: un fallo que no tendrá impacto electoral

"No va a mover la aguja". De un lado y del otro del arco político consideran que la condena o absolución de Cristina en la causa por la supuesta adjudicación de obra pública de manera irregular no va a cambiar las cosas de cara al 2023.

¿Cristina condenada? La reacción de La Cámpora y la vicepresidenta por el fallo en la causa Vialidad



El fallo del Tribunal Oral Federal número 2, que juzga a la vicepresidenta de la Nación se dará a conocer el 6 de diciembre.

Ahí se resolverá sobre el pedido que hizo la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de fraude al Estado y administración fraudulenta.

Ahora, en caso de que haya condena, la pedida por los fiscales o reducida, no será en firme, porque por supuesto llegará la apelación por parte de la defensa, de modo que Cristina no irá presa hasta tanto la Corte Suprema de Justicia defina sobre la apelación, y el máximo tribunal no tiene plazos explícitos para hacerlo.

¿De este modo, cuál sería la incidencia de la situación judicial de la Vicepresidenta en medio del año electoral?

"Ninguna", asegura Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina ante la consulta de El Cronista, "lo que pasa en el campo judicial no cambia en el plano electoral... Recordemos lo que sucedió en 2019 con funcionarios del kirchnerismo presos, los bolsos de López y la causa de los cuadernos... Con todo eso, ganó el kirchnerismo las elecciones. Los que no la quieren van a seguir pensando que Cristina es culpable y los que la quieren apoyar van a insistir en la teoría del lawfare", (utilizado por la vicepresidenta para definir el uso de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra). Del mismo modo si no hay condena. Solo que el mal humor social por parte de quienes la rechazan, en ese caso será más importante.

Quienes caminan los pasillos de la casa de Gobierno tampoco creen que la decisión judicial vaya a tener un impacto directo en la estrategia electoral. Creen que no incidirá para nada en el armado, pero sí en el discurso de Cristina probablemente.

Entienden que lo utilizará como una víctima de la batalla judicial generada en su contra pero "ojo, al mismo tiempo le puede terminar dando más letra a los contrarios para cuestionarla y hacer foco en esa condena si eso sucediera. En el armado no va a incidir", afirma uno de los hombres cercanos al Presidente.

En tanto la oposición cree que "el arraigo que tiene Cristina en su electorado es tan fuerte que lo que suceda no va a cambiar su piso. Somos nosotros los que tenemos que concentrar nuestro discurso en la senda de seguir proponiendo cambios y pedir otra oportunidad para eso. Nosotros no tenemos los nombres vinculados a la corrupción que tienen ellos: Boudou, De Vido, Nuñez y Lázaro... más corrupción que la que ellos representan es casi imposible encontrar. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos cambiar y profundizar lo que hicimos bien. Lo que suceda con Cristina no debería ser un punto de quiebre en nuestra campaña. No tendríamos que salir a hablar en contra de ella, sino a favor de nosotros", aseguran cerca de los que ya prueban traje de candidatos opositores para el 2023.

En su alegato final la vicepresidenta reiteró que "la sentencia está escrita" y agregó "lo que no pensé es que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada. Fueron 3 años en los que el tribunal no pudo probar nada."

Recordemos que es la tercera vez que Cristina declara en el marco de esta causa. La primera fue en 2019 cuando tuvo que prestar declaración indagatoria. Las presentaciones, previo a la pandemia, aún eran presenciales. Luego, cuando el tribunal la autorizó, lo hizo vía zoom como parte de su propia defensa y en estas horas en su alegato final previo a la decisión del Tribunal.

"La estrategia electoral la va a decidir Cristina" afirma Nejamkis, "del 30% de los votantes, dos tercios le pertenecen, no va a dejar que lo haga otro. Nada indica que lo que la Justicia decida vaya a ser relevante en este sentido. Si bien la gente se indigna con las denuncias por corrupción hoy le urge que le den soluciones respecto de otros temas como la inflación, los precios de lo cotidiano y la seguridad. Esos son los temas que realmente mueven la aguja del elector a la a la hora de definir un candidato. La corrupción no mueve la aguja de la opinión pública cuando hay temas que le demandan respuestas inmediatas. La lectura que luego se haga de la decisión judicial va a tener que ver con la posición política que cada uno tenga."

¿Y cómo se va a mover internamente el kirchnerismo respecto de esto?

Generalmente las cuestiones que suceden alrededor de los líderes políticos hacen que el resto se encolumne solidariamente detrás de ellos. Esto no es propio del kirchnerismo. Cuando Mauricio Macri declaró en Dolores en 2021 por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, una gran parte de su espacio político lo acompañó solidariamente Hay una "elite" que suele abroquelarse alrededor de su líder. Ocurre en Argentina y en cualquier parte del mundo.

Lo más importante será la estrategia de campaña. Eso, una vez que la decisión judicial se conozca quedará en el área de Cristina. Y la oposición jugará con eso como le resulte más conveniente. Sin esperar grandes cambios en el electorado que, hoy, tiene la mirada puesta en quien le apague el fuego, más allá de quien esté en el banquillo de los acusados.