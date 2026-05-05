El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 5 de mayo de 2026. El clima en España se caracteriza por una situación de inestabilidad en el tercio nordeste peninsular y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones, algunas acompañadas de tormenta y granizo. Se prevén nevadas en áreas montañosas del norte, con cota de nieve en torno a los 1500-1800 metros, especialmente por la tarde. En la mitad sur, el tiempo será más estable, con cielos poco nubosos y posibles chubascos aislados en el sudeste. Canarias tendrán cielos poco nubosos y chubascos en montañas. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste y habrá heladas débiles en montañas del norte. Intervalos de nubes bajas en Madrid, con posibles chubascos en la Sierra, temperaturas entre 9 y 20 grados y vientos flojos del oeste. Cielos despejados o poco nubosos con nubosidad en sierras, mínimas en descenso, máximas estables y vientos flojos a moderados, más fuertes en el litoral mediterráneo. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y chubascos con tormenta, algunos localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 24 grados, con un descenso generalizado, excepto en el litoral y prelitoral sur. Habrá viento flojo a moderado, predominando del oeste y sur en diferentes áreas. En Aragón se prevén intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el sur de Huesca, Bajo Aragón y el este del valle del Ebro, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 20 grados, con un ligero descenso. El viento será flojo de dirección variable, predominando el componente oeste por la tarde. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias intermitentes, incluyendo algunas tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 16 grados, con mínimas en descenso y heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, con un giro hacia el noroeste. Intervalos nubosos y chubascos dispersos, más probables en Mallorca y Menorca; por la tarde, en el norte y nordeste de Mallorca, podrían ser localmente fuertes y con tormenta. Brumas matinales, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del suroeste con brisas costeras. Se prevé un predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y baja en zonas del norte y este, principalmente nocturnos, con posibilidad de precipitaciones débiles en Tenerife y La Palma por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados, con viento moderado del nordeste, fuerte en zonas costeras y flojo en medianías. Intervalos nubosos con chubascos y tormentas en Castellón, temperaturas entre 8 y 28 grados y viento flojo a moderado. Intervalos nubosos en Castilla y León, con brumas y bancos de niebla por la mañana y chubascos posibles con alguna tormenta en el norte y este por la tarde; temperaturas entre 1 y 19 grados, con ligero descenso y heladas débiles en zonas altas. El clima en Guadalajara se presentará con cielos poco nubosos al inicio, aumentando la nubosidad durante las horas centrales, especialmente en la mitad norte. Habrá chubascos dispersos en los sistemas Central e Ibérico, con mayor probabilidad en las zonas montañosas, acompañados de algunas tormentas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 4 grados y un máximo de 24 grados, con vientos flojos del oeste. En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, poniente moderado con intervalos fuertes y temperaturas con máxima de 20 °C y mínima de 15 °C. En Melilla habrá cielos poco nubosos, poniente moderado y temperaturas con pocos cambios, entre 16 y 20 °C. Cielos nubosos a cubiertos, con lluvias, chubascos y tormentas ocasionales localmente fuertes; mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios y viento del oeste flojo en el interior y moderado en el litoral. Nuboso con brumas y niebla matinal, chubascos por la tarde y temperaturas entre 7°C y 17°C. Viento flojo del oeste.