Guerra de Valdímir Putin, inflación de Joe Biden

El presidente de EE.UU. Joe Biden solicitó a sus compatriotas un esfuerzo económico significativo por la guerra en Ucrania, un precio que, según él, valía la pena en nombre del apoyo a una democracia incipiente.

"Apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia", Biden prohibió todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos, lo que considera "asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin."

Según Reuters casi 80% de los estadounidenses apoya que Estados Unidos deje de comprar petróleo ruso y también que se le imponga más sanciones-además de apoderarse de los activos de oligarcas rusos asociados con Vladimir Putin.

Más aún, casi tres de cada cuatro estadounidenses, manifestó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte debería imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania-una medida que significaría básicamente una declaración de guerra a Rusia.

Para Craig Kafura experto en opinión pública del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, por los resultados de la encuesta "se ve una creciente voluntad entre el público estadounidense de pagar los costos de ese apoyo" a Ucrania.

Defender la libertad cuesta...

Biden afirmó que va "hacer todo lo posible para minimizar el aumento de precios de Putin aquí en casa." Biden manifestó que la medida afectará el precio de la energía porque "defender la libertad va a costar, nos va a costar a nosotros también, en Estados Unidos."

Matt Viser analizando la medida en el Washington Post explica que Biden "no está pidiendo que se sacrifiquen vidas estadounidenses, sino que está solicitando un sacrificio económico. No es la sangre lo que está pidiendo, es el tesoro. Está entregando armas pagadas por los contribuyentes estadounidenses a Ucrania...Y, más que nada, está solicitando comprensión ya que los estadounidenses experimentan precios más altos para llenar sus tanques de gasolina."

"Desde el momento en que puso a sus más de 150.000 soldados en la frontera con Ucrania, el precio de la gasolina en enero subió 75 centavos", había dicho Biden.

Pero Charlie Spiering, en el sitio Breitbart, expresó que eso era falso porque habían tenido un aumento de "ocho centavos por galón en enero y no se dispararon hasta marzo, cuando Putin intensificó significativamente su guerra en Ucrania", citando una encuesta que revela que sesenta y tres por ciento de los estadounidenses desaprueba el manejo del presidente de la inflación-en forma rotunda, 54 por ciento.

En el mismo medio, de simpatía trumpista, John Carney cita una encuesta del Wall Street Journal que muestra "que el público estadounidense está indignado por la economía destrozada por la inflación de Biden", preocupaciones principales para la mitad de la población del país"-mientras que la mitad de esa cantidad coloca al conflicto de Ucrania como su máxima prioridad.

Para el 65% la economía "va en la dirección equivocada" contra 24% que dice que va en la dirección correcta. Específicamente, Biden es desaprobado sobre este tema por 59% y 39 por ciento lo aprueba.

La desaprobación sube a 63% respecto a su manejo de la inflación, con 34% aprobándolo.Solo el 11 por ciento dijo que no estaba preocupado por la inflación.

Como resultado, la encuesta revela que sobre la cuestión del manejo económico, 47% de los estadounidenses manifestó preferencia por los republicanos contra 34% que opta por los demócratas.

Sobre la pregunta de qué partido tiene "un mejor plan económico para hacer la vida más fácil a personas como usted", los republicanos salen adelante con un 45 por ciento en comparación con los demócratas con un 35%.

De hecho, tras su discurso sobre el estado de la Unión el 1 de marzo, una encuesta de CNN expuso que el 53 por ciento sostuvo que Biden no trató lo suficiente la cuestión de la inflación.

La confianza del consumidor, según el índice de la Universidad de Michigan, cayó a 59,7, peor nivel desde 2011. Los consumidores esperan que los precios aumenten un 5,4 por ciento durante el próximo año, la más alta desde 1981.

¿Culpa de Putin o de Biden?

En los últimos días, en la medida que por las sanciones económicas aplicadas sobre Rusia hacen efecto, el impacto del aumento de la gasolina se hizo sentir fuertemente, llevando su precio promedio al máximo histórico de u$s 4.17 por galón-casi el doble de los u$s 2,77 registrados hace un año y superando al máximo anterior de u$s 4,10 en julio de 2008.

En consecuencia, 59% de los conductores estadounidenses dicen que tendrán que cambiar sus hábitos y estilos de vida, como conducir menos y reducir el entretenimiento y las compras, si el costo promedio de la gasolina subiera por encima de $4 por galón, y alrededor de las tres cuartas partes dijeron que lo harían si supera $5.

Sobre esta inflación, Biden fue claro: "No se equivoquen, la inflación es en gran parte culpa de Putin".

Sin embargo, crecientemente crecen las voces en EE.UU. que responsabilizan al propio Biden por el aumento de precios -lo que llevó a espetar que estaba "harto" que lo inculpen por la inflación.

En Washington Post, Hugh Hewitt afirmó que "el juego de la culpa de Biden sobre la inflación no funcionará" y que "al tratar de culpar a Putin de la inflación, Biden ha ido no uno, sino muchos puentes demasiado lejos".

Hewitt sostiene que "los estadounidenses no son estúpidos. Saben lo que la inflación estaba haciendo con su poder adquisitivo antes de que los tanques de Putin entraran en Ucrania", aunque aceptan que parte se debe a ello.

"Pero cuando el presidente intenta, descaradamente y repetidamente, argumentar que los precios de las bombas son culpa de Putin, pierde terreno entre el público estadounidense". Así, Hewitt concluye que es verdad que se trata de " la inflación de Biden".

¿Van a culpar a Putin de todo?

Biden para mostrar que la culpa de la inflación era de Putin, mostró artículos de The Washington Post y The New York Times. Pero ambos medios meses, antes de la guerra, ya manifestaban el problema inflacionario del Gobierno Biden.

En editorial el 22 de enero pasado, New York Times declaraba que "la economía del presidente Biden está fallando en la prueba Big Mac" porque con la caída del poder adquisitivo del salario semanal del trabajador promedio en 2,3% entre diciembre de 2020 a diciembre de 2021, no puede comprar "tantas hamburguesas como lo hizo el año pasado."-en base al índice Big Mac de la revista The Economist, que rastrea el precio de la hamburguesa clásica en diferentes monedas.

Pocos días antes, también en editorial,el Washington Post, se quejaba de las respuestas de la Casa Blanca ante las crecientes críticas que recibe por el aumento de la inflación a su nivel más alto desde 1982. Un artículo destaca las cuatro áreas que más afectaban a los estadounidenses: comida, Gastos de gas y energía, alojamiento y salud.

De hecho, fue en enero la escena mediatizada de Biden insultando por bajo a Peter Doocy de Fox News después que ser preguntado si creía que la inflación lo podría afectar negativamente en las elecciones de medio término de este año.

Hace unos días, Doocy le preguntó a la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki: "¿Van a culpar a Putin de todo hasta las elecciones intermedias?"