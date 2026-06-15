En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3490.15 este lunes, 15 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización mostró una tendencia bajista: la variación de la última semana fue de -2.37% y la del último año de -9.77%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 13.83%, lo que es mayor que la volatilidad anual de 13.25%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento sostenido. Esta tendencia se refleja en el ánimo del mercado, donde los inversionistas muestran confianza en la moneda local.

Comparado con días anteriores, el incremento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente en la percepción del mercado.

El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene este ritmo, podríamos ver una consolidación del Peso colombiano en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.